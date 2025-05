Pink Floyd, toujours les numéro un au Royaume-Uni ?

Le groupe pourrait de nouveau atteindre la première place dans les charts...

Pink Floyd, toujours les rois des classements britanniques !

Après 60 ans de carrière et de nombreux titres devenus de véritables hits cultes, Pink Floyd continue de rayonner sur le haut des charts au Royaume-Uni. Le mois dernier, le film "Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII" a eu le droit à un remastering complet en 4K, et d'un mix audio totalement inédit, le tout concocté par le célèbre Steven Wilson, qui a notamment travaillé sur les rééditions de King Crimson, Jethro Tull ou encore Yes. Et il semblerait que depuis sa sortie, la bande sonore du film est toujours numéro un des charts, et compte bien le rester.

Si la bande originale reste encore à sa place actuelle, c'est le 7ème album du groupe qui décrocherait ce record. En effet, le groupe a déjà atteint les sommets des classements britanniques avec Atom Heart Mother (1970), Wish You Were Here (1975), The Final Cut (1983), The Division Bell (1994), Pulse (Live) (1995) et The Endless River (2014).

L'occasion avec ce film de redécouvrir le groupe avant qu'ils n'explosent sur le devant de la scène internationale, comme l'explique un communiqué de presse sur le sujet :

"Pink Floyd At Pompeii est antérieur à la sortie de 'The Dark Side Of The Moon'. Le film documente les activités de Pink Floyd avant qu’ils ne deviennent des géants des classements d’albums des deux côtés de l’Atlantique – où leur musique est encore célébrée aujourd’hui." - Communiqué de presse

L'objet de ce long-métrage ? Un concert unique en son genre, qui a été proposé dans le décor inédit des ruines de la ville de Pompéi, ancienne ville romaine réduite à néant après une éruption dévastatrice du Vésuve le 24 août de l'an 79 après JC.