David Gilmour : son retour émouvant à Pompéi, 45 ans après Pink Floyd

"Je revisitais en quelque sorte l'histoire"

En 2016, David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd, a marqué l'histoire de la musique en revenant sur les lieux mythiques de Pompéi, 45 ans après le concert légendaire du groupe.

Ce retour, immortalisé dans le film David Gilmour: Live At Pompeii, sorti en 2017, a été un moment chargé d'émotion et de nostalgie pour l'artiste et ses fans.

Contrairement au concert de 1971, filmé sans public, Gilmour s'est cette fois produit devant une foule de 2 500 spectateurs. Le concert, les 7 et 8 juillet 2016, a été un véritable show. Des jeux de lasers, des effets pyrotechniques et un écran géant ont accompagné la musique de Gilmour.

Pour Gilmour, ce retour à Pompéi a été une expérience émotionnellement intense. Dans une interview, il a confié : "C'était un endroit de fantômes et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fait qu'en jouant ici, avec la présence de Rick, je revisitais en quelque sorte l'histoire."

Don't miss the spectacular David Gilmour Live at Pompeii, in cinemas worldwide for one night only - September 13th. https://t.co/MX83FStfc0 pic.twitter.com/SVNBnOl8XN — Pink Floyd (@pinkfloyd) July 12, 2017