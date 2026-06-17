Marilyn Manson annonce son nouvel album, « One Assassination Under God : Chapter 2 » !

Le chanteur a aussi sorti un nouveau single « Exit Wound ».

Après plusieurs années marquées par les controverses, les batailles judiciaires et une longue absence discographique, Marilyn Manson poursuit son retour sur le devant de la scène. L'artiste américain vient en effet d'annoncer la sortie de son nouvel album, One Assassination Under God : Chapter 2, attendu le 14 août prochain chez Nuclear Blast.

Le deuxième chapitre d'une œuvre ambitieuse

Ce nouvel opus s'inscrit dans la continuité de One Assassination Under God, paru le 22 novembre 2024, une date symbolique correspondant à l'anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Cet album marquait alors le grand retour du chanteur après plusieurs années de silence.

Avec Chapter 2, le musicien poursuit une histoire sombre et conceptuelle qui semble retracer une partie de son parcours personnel et artistique. Dans un communiqué, Marilyn Manson n'a pas hésité à employer les formules provocatrices qui ont toujours façonné son univers :

« J'ai utilisé chaque pierre jetée sur moi pour me forger un caractère. J'ai survécu au purgatoire et j'ai gravé ces chansons dans la chair du monde. »

Avant d'ajouter un message directement adressé à ses fans :

« J'espère que ces chansons laisseront une cicatrice indélébile. »

Des déclarations qui témoignent de la volonté du chanteur de transformer les épreuves traversées ces dernières années en matière artistique.

Le retour du tandem Marilyn Manson / Tyler Bates

Pour donner vie à ce nouveau projet, Marilyn Manson a renoué avec le producteur Tyler Bates, déjà présent sur plusieurs de ses albums récents. Cette collaboration marque également le retour à une approche plus sombre, métallique et industrielle de son univers musical.

Après avoir travaillé avec Shooter Jennings sur We Are Chaos en 2020, l'artiste semble aujourd'hui revenir à des sonorités plus agressives, proches de celles qui ont construit sa réputation dans les années 1990 et 2000.

Un album qui pourrait conclure une histoire

Cette annonce intervient quelques mois après la sortie du documentaire Marilyn Manson Unmasked en 2025. Le film explorait les zones d'ombre, les controverses et les problèmes judiciaires entourant la figure du chanteur.

La réalisatrice Karen McGann y décrivait notamment Manson comme :

« l'architecte de son propre mythe ».

Selon plusieurs rumeurs circulant autour du projet, ce double album pourrait constituer le dernier chapitre de cette vaste fresque narrative initiée avec One Assassination Under God, même si aucune confirmation officielle n'a encore été donnée.

« Exit Wound », un premier single déjà controversé

Pour accompagner cette annonce, Marilyn Manson a dévoilé le premier extrait de l'album, intitulé « Exit Wound ». La pochette du disque présente un autoportrait peint par Manson lui-même, renforçant encore davantage la dimension personnelle de l'œuvre.

Sur ce titre, le chanteur aborde des thèmes particulièrement provocateurs, évoquant les scènes de crime, le traitement médiatique et le regard du public sur sa personne. Un terrain de jeu familier pour l'artiste qui semble plus que jamais déterminé à renouer avec l'imagerie extrême qui a fait sa renommée.

Avec One Assassination Under God : Chapter 2, Marilyn Manson affiche clairement son intention : reprendre sa place dans le paysage du rock industriel et du metal, quitte à retrouver une nouvelle fois le cœur de la controverse. Une chose est sûre, le Révérend n'a pas dit son dernier mot.