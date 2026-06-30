The Strokes dévoile son premier titre depuis leur retour avec "Going Shopping"

Le groupe new-yorkais The Strokes signe son grand retour avec un tout nouveau single intitulé “Going Shopping”, marquant une nouvelle étape dans sa carrière.

Le groupe new-yorkais The Strokes signe son grand retour avec un tout nouveau single intitulé “Going Shopping”, marquant une nouvelle étape dans sa carrière. Ce morceau inédit s’accompagne d’un clip aussi décalé que satirique, fidèle à l’univers esthétique du groupe.

Dans cette vidéo, on retrouve notamment le chanteur Julian Casablancas dans une mise en scène rétro et absurde, aux côtés de l’acteur Walton Goggins. Ensemble, ils évoluent dans un univers volontairement exagéré, entre humour noir et critique de la société de consommation.

Le clip de “Going Shopping” joue sur une esthétique vintage et rend hommage à des références cultes de la pop culture, tout en s’inscrivant dans une démarche plus politique. À travers des scènes absurdes et chorégraphiées, The Strokes dénoncent les dérives du consumérisme moderne et l’industrialisation des comportements.

Ce retour s’inscrit dans la préparation d’un nouvel album très attendu, Reality Awaits, confirmant que le groupe n’a rien perdu de son sens du style ni de sa capacité à surprendre.