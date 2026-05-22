Anthrax : un clip psychiatrique et brutal pour le nouveau single It’s For The Kids

Dix ans après leur dernier passage en studio, les légendes du thrash metal d'Anthrax signent un retour fracassant avec le clip ultra-sombre de "It’s For The Kids".

Les New-Yorkais d'Anthrax viennent de prouver qu'ils ont toujours autant de rage à revendre en balançant la vidéo de It’s For The Kids, le tout premier extrait de leur prochain album Cursum Perficio (attendu pour le 18 septembre). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le visuel envoie du très lourd.

Une immersion en plein asile psychiatrique

Ne vous fiez pas au titre : It’s For The Kids n'a absolument rien d'une comptine pour enfants. Pour illustrer ce morceau destructeur, le groupe a misé sur une ambiance visuelle ultra-angoissante. Le clip nous plonge directement dans le décor glauque d'un hôpital psychiatrique complètement délabré. Entre les murs décrépis et les visions de camisoles de force, le groupe installe une atmosphère oppressante qui colle parfaitement à la violence de leur musique. Un enfer visuel taillé sur mesure pour réveiller les fans de la première heure.

Quatre minutes de colère pure

Malgré quatre décennies au compteur, le temps n'a aucune prise sur le groupe. Dans ce clip, l'énergie est totale et chaque riff résonne avec la puissance d'une enclume. Scott Ian résume d’ailleurs parfaitement la vibe de ce grand retour : l'objectif était de "réunir le meilleur d’Anthrax en 4 minutes pleines de colère". C'est mission réussie avec ce premier aperçu qui donne le ton des onze morceaux de l'album à venir.