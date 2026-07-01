Kasabian en mode super-héros avec "SUPERPOWER"

Le groupe britannique Kasabian revient en pleine forme avec un nouveau single explosif : “SUPERPOWER”, troisième extrait très attendu de leur futur album Act III.

Le groupe britannique Kasabian revient en pleine forme avec un nouveau single explosif : “SUPERPOWER”, troisième extrait très attendu de leur futur album Act III. Et clairement, le groupe semble avoir décidé de passer en mode blockbuster musical.

Un retour qui prend des allures de montée en puissance

Après “Great Pretender”, déjà remarqué pour son énergie et son côté accrocheur, Kasabian continue de dérouler une stratégie parfaitement calibrée : teaser un album qui s’annonce comme un condensé d’ADN rock moderne, taillé pour les grandes scènes.

Avec “SUPERPOWER”, le groupe pousse encore plus loin le concept. Le morceau joue sur une esthétique presque héroïque, avec des sonorités massives, des refrains fédérateurs et une production pensée pour faire lever les foules en festival.

“SUPERPOWER”, un hymne taillé pour les lives

Dès les premières secondes, “SUPERPOWER” impose une tension rythmique très efficace. Guitares tranchantes, beat électronique assumé, énergie presque cinématographique : tout est conçu pour donner l’impression d’un morceau “surboosté”.

On retrouve cette capacité qu’a toujours eu Kasabian à mélanger rock, électro et attitude quasi rave, mais avec une dimension encore plus spectaculaire ici.

Un album Act III sous haute attente

L’album Act III est déjà présenté comme un projet de transition et d’évolution. Entre héritage rock et nouvelles textures sonores, le groupe semble vouloir redéfinir sa place dans le paysage musical actuel sans perdre son identité.

Et avec des singles comme “SUPERPOWER”, l’objectif est clair : frapper fort avant même la sortie officielle.

Un groupe toujours en quête de domination scénique

Kasabian a toujours été un groupe pensé pour la scène. Et ce nouveau single confirme cette ambition : créer des morceaux qui vivent pleinement en live, capables de transformer un concert en véritable décharge d’énergie collective.

Avec “SUPERPOWER”, le groupe ne se contente pas de revenir : il annonce clairement qu’il veut reprendre le contrôle du terrain rock avec style et puissance.