Venezuela : le groupe de nu-metal Van Der Dijs anéanti par un séisme meurtrier en pleine répétition

La scène rock sud-américaine est sous le choc. Le quatuor vénézuélien de nu-metal Van Der Dijs a été tragiquement décimé lors du violent séisme qui a frappé la région de La Guaira.

Un drame survenu en plein travail créatif

Le groupe se trouvait dans son local de répétition à La Guaira lorsque la catastrophe naturelle a frappé de plein fouet. En quelques secondes, le bâtiment s’est effondré, réduit en décombres sous la puissance des secousses.

Les quatre musiciens étaient réunis pour travailler sur leurs prochaines compositions et préparer de futures dates de concert. Aucun n’a pu s’extraire à temps de l’effondrement.

Une ascension brutalement interrompue

Formé récemment, Van Der Dijs commençait à attirer l’attention de la scène alternative locale. Leur single “15 Minutos”, sorti quelques semaines plus tôt, avait commencé à circuler dans les milieux metal underground du pays.

Le groupe incarnait une nouvelle génération de nu-metal vénézuélien, mêlant énergie brute, influences modernes et une approche très instinctive de la composition.

Une scène musicale sous le choc

Au-delà de la perte humaine, c’est toute une scène émergente qui se retrouve endeuillée. Plusieurs groupes et artistes locaux ont exprimé leur sidération face à cette disparition brutale, rappelant la fragilité des artistes évoluant dans des conditions parfois précaires.

Un pays marqué par la catastrophe

Le séisme qui a frappé le nord du Venezuela a provoqué d’importantes destructions et fait de nombreuses victimes dans plusieurs zones urbaines, notamment autour de Caracas et de La Guaira. Les opérations de secours se poursuivent alors que le bilan humain reste encore provisoire.

Un héritage interrompu trop tôt

La disparition de Van Der Dijs laisse un vide dans une scène metal encore en construction. Leur musique, bien que récente, avait déjà commencé à marquer les esprits par son intensité et sa sincérité.

Un destin brisé net, en plein cœur de la création artistique.