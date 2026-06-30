“My Way” de Sid Vicious : quand le classique de Sinatra est devenu l’hymne chaotique du punk

Il existe des reprises qui respectent l’original… et puis il y a celle de Sid Vicious sur “My Way”, qui semble avoir été conçue pour faire exactement l’inverse.

Il existe des reprises qui respectent l’original… et puis il y a celle de Sid Vicious sur “My Way”, qui semble avoir été conçue pour faire exactement l’inverse.

En 1978, alors que le punk britannique explose déjà les codes établis, Sid Vicious s’attaque à un monument : le standard immortalisé par Frank Sinatra. Mais entre ses mains, “My Way” ne devient ni une déclaration d’élégance, ni une ode à la maîtrise de soi. C’est une version bancale, agressive, presque dérangeante — et c’est précisément pour ça qu’elle est entrée dans la légende.

Une chanson culte… déconstruite

L’introduction peut tromper. Quelques notes presque solennelles laissent croire à une reprise classique. Mais très vite, tout s’effondre.

La voix de Sid Vicious, volontairement abîmée et désinvolte, transforme les paroles en provocation permanente. Là où Sinatra chantait la fierté et le contrôle, Sid impose le chaos et le mépris des conventions.

Un geste punk pur et dur

Cette version n’a rien d’un hommage. Elle ressemble davantage à une attaque frontale contre le mythe de la chanson parfaite.

Une interprétation volontairement déséquilibrée

Une ironie constante dans le chant

Une énergie brute, presque auto-destructrice

Une absence totale de recherche de “beauté” musicale

Dans l’esprit punk, l’idée n’est pas de bien faire, mais de faire vrai. Et ici, le “vrai” passe par le rejet du glamour et de la technique.

Une trace sombre dans l’histoire du rock

Enregistrée peu avant la mort de Sid Vicious en 1979, cette version de “My Way” est souvent perçue comme un reflet de son propre chaos personnel.

Elle est devenue :

Un symbole de la radicalité punk

Une relecture nihiliste d’un classique intemporel

Un moment culte du rock britannique des années 70

Quand la rébellion dépasse la musique

Au-delà de la performance, cette reprise illustre une chose essentielle : le punk n’a jamais cherché à séduire, mais à déranger.

Et dans ce rôle, la version de “My Way” par Sid Vicious reste l’un des exemples les plus extrêmes — une chanson qui transforme une déclaration de contrôle en cri de désordre total.