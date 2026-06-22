Iron Maiden : Fans français, préparez vous à laisser vos téléphones à la maison !

Ce lundi 22 juin, Iron Maiden va littéralement enflammer la scène de Paris La Défense Arena. Mais cette fois, l’expérience s’annonce radicalement différente pour les fans : les téléphones seront interdits dans la salle.

Ce lundi 22 juin, Iron Maiden va littéralement enflammer la scène de Paris La Défense Arena. Mais cette fois, l’expérience s’annonce radicalement différente pour les fans : les téléphones seront interdits dans la salle.

Une décision qui s’inscrit dans une tendance de plus en plus assumée par les groupes de rock et de metal, qui souhaitent replacer l’essentiel au centre du concert : la musique, le live, et l’instant présent. Des formations comme Ghost ou Megadeth ont déjà expérimenté ce type de dispositif, et Iron Maiden suit clairement cette voie.

Une prise de position contre l’omniprésence des smartphones

Dans un long communiqué, le manager historique du groupe, Rod Smallwood, a exprimé son inquiétude face à l’usage massif des téléphones en concert, aussi bien du côté des artistes que des spectateurs.

"La quantité de téléphones utilisés de nos jours diminue le plaisir, en particulier pour le groupe qui est sur scène et qui regarde les rangées de téléphones, mais aussi pour les autres spectateurs." — Rod Smallwood

Selon lui, cette présence constante d’écrans crée une barrière entre le public et la performance live, transformant parfois l’expérience en simple captation plutôt qu’en véritable moment partagé.

Pas une interdiction stricte, mais un appel au bon sens

Si Iron Maiden n’impose pas officiellement une interdiction totale des smartphones, le message est clair : les fans sont invités à limiter fortement leur utilisation.

"Nous pensons que la passion et l’implication de nos fans lors des concerts les rendent vraiment spéciaux, mais l’obsession du téléphone est devenue tellement incontrôlable qu’elle est inutilement distrayante, en particulier pour le groupe. J'espère que les fans le comprendront et qu'ils feront preuve de bon sens en limitant fortement l'utilisation des appareils photo de leur téléphone, par respect pour le groupe et pour les autres fans." — Rod Smallwood

L’objectif est donc d’encourager une forme d’autodiscipline collective, sans forcément recourir à des mesures trop strictes.

“Se reconnecter à l’instant” : le vrai message du groupe

Au-delà de la question des téléphones, le manager insiste sur une idée simple : vivre le concert pleinement, sans filtre numérique.

"Nous aimerions vraiment que vous soyez 'dans le moment' et que vous participiez activement à l'appréciation de chacun de ces morceaux classiques dans l'esprit et de la manière dont ils ont été joués pour la première fois [...] Alors, s'il vous plaît, respectez le groupe, respectez les autres fans et amusez-vous comme des fous en rejoignant votre famille Maiden en chantant à tue-tête, plutôt qu'en sortant votre téléphone !" — Rod Smallwood

Une philosophie qui remet au centre ce que beaucoup de fans de rock défendent depuis toujours : l’énergie brute du live, sans écran entre les artistes et leur public.

Un concert pensé comme une expérience totale

Avec cette décision, Iron Maiden confirme sa volonté de préserver une expérience immersive et authentique. Pour les fans français présents à Paris La Défense Arena, ce sera donc un concert à vivre… et non à filmer.

Un rappel clair que parfois, les plus grands souvenirs ne sont pas ceux qu’on enregistre, mais ceux qu’on vit pleinement sur le moment.