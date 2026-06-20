Eddie Vedder a sorti « Better Believe », son nouveau single avec le collectif Guitars Over Guns.

La chanson a été interprétée pour la première fois en public lors de l'inauguration du Centre présidentiel Obama.

Figure emblématique du rock alternatif et du mouvement grunge, Eddie Vedder revient avec un projet à forte portée sociale : « Better Believe », un single inédit réalisé en collaboration avec les jeunes artistes du collectif Guitars Over Guns de Chicago. Le titre est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes numériques.

Un titre né d’un projet à forte portée sociale

« Better Believe » n’est pas un simple single : c’est une œuvre collective pensée comme un message d’espoir et d’inclusion. Co-écrite et interprétée par Eddie Vedder et les jeunes musiciens de Guitars Over Guns, la chanson porte une dimension symbolique forte, ancrée dans des enjeux sociaux et éducatifs.

Le morceau a été présenté pour la première fois en live lors de l’inauguration du Centre présidentiel Obama, un événement commémoratif organisé le jeudi 18 juin. Cette performance a marqué les esprits par son intensité émotionnelle et a confirmé l’engagement constant de Eddie Vedder en faveur de projets à impact positif.

Un projet initié par la Fondation Obama

À l’origine de cette collaboration, on retrouve la Fondation Obama, qui a réuni Eddie Vedder et le collectif Guitars Over Guns autour d’une initiative artistique et caritative. L’objectif : utiliser la musique comme outil de transformation sociale.

L’intégralité des recettes générées par « Better Believe » sera reversée à Guitars Over Guns, une organisation à but non lucratif qui accompagne le développement personnel et artistique de jeunes issus de milieux défavorisés.

Le projet a également impliqué des étudiants et anciens élèves du département des arts audio du Columbia College Chicago, où le titre a été enregistré, dans une dynamique collaborative encadrée notamment par le musicien et professeur Andre « Add-2 » Daniels.

Une création collective d’envergure

« Better Believe » rassemble une large équipe d’artistes, auteurs, producteurs et ingénieurs du son.

Le titre a été écrit par Eddie Vedder, Giselle Castro, Andre « Add-2 » Daniels, Jeremiah Fristoe, Mason Harris, Michael « Myskie » Hightower, Naomi Owens, Joy Viltz et Iya Waters.

La production a été assurée par Andrew Watt, Andre « Add-2 » Daniels, Paul LaMalfa et Eddie Vedder, avec un enregistrement réalisé au Columbia College de Chicago. Les ingénieurs du son Anthony Abruzzo et Jacob Araiza ont également participé au projet.

Une formation musicale intergénérationnelle

Côté interprétation, Eddie Vedder assure le chant, la guitare et les chœurs. Il est accompagné par Joy Viltz, Giselle Castro, Naomi Owens, Michael « Myskie » Hightower et Mason Harris au chant.

Les chœurs sont complétés par Jeremiah Fristoe, Andre « Add-2 » Daniels et Mark Anderson. À la guitare, on retrouve Isabella Santillan, tandis que Ayden Smith assure la basse et Cassidy Lee la batterie. Aux claviers, c’est Josh Klinghoffer qui apporte sa touche musicale.

Une chanson entre engagement et transmission

Avec « Better Believe », Eddie Vedder confirme une nouvelle fois son attachement aux projets collaboratifs et à l’éducation musicale. Entre transmission, engagement social et création collective, le single s’inscrit comme une œuvre à part dans sa discographie.

Un titre qui dépasse le cadre musical pour devenir un véritable symbole d’union entre générations et communautés.