Les Blues Brothers : L'histoire du groupe légendaire de John Belushi et Dan Aykroyd

Ses origines remontent à la passion de Dan Aykroyd pour le blues et à celle de John Belushi pour le punk rock.

Le 22 avril 1978, lors d’un épisode de la célèbre émission américaine Saturday Night Live, présentée ce soir-là par Steve Martin, un moment inattendu de télévision allait donner naissance à une véritable légende. Sur scène, Dan Aykroyd et John Belushi apparaissent pour la première fois sous les traits des Blues Brothers, interprétant en direct « Hey Bartender », une chanson de Floyd Dixon sortie en 1955. Sans le savoir, ils viennent de poser la première pierre d’un phénomène culturel et musical majeur.

Une naissance improvisée devenue culte

À l’origine, les Blues Brothers ne devaient être qu’un sketch parmi d’autres. Mais l’alchimie entre les deux acteurs, leur énergie et leur passion commune pour le blues transforment rapidement cette idée en quelque chose de bien plus grand. Deux ans plus tard, le réalisateur John Landis adapte le concept pour le cinéma avec The Blues Brothers, sorti le 20 juin 1980.

Le film est un succès colossal : 115 millions de dollars de recettes pour un budget de 27,5 millions. Au-delà des chiffres, il s’impose comme une œuvre culte, redonnant une visibilité mondiale au blues et à la soul music.

Une mission “pour Dieu” et pour le blues

Dans le film, Jack et Elwood Blues sont “en mission pour Dieu”, une formule devenue emblématique. Leur quête permet surtout au grand public de découvrir ou redécouvrir des légendes comme Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway ou encore John Lee Hooker. Le groupe maison de Stax Records participe également à l’aventure, accompagnant les Blues Brothers en tournée après la sortie du film, renforçant encore le lien entre fiction et réalité musicale.

Les origines musicales de Dan Aykroyd et John Belushi

L’histoire des Blues Brothers commence en réalité bien avant Saturday Night Live. Dan Aykroyd développe très tôt une passion profonde pour le blues à Ottawa, au Canada, notamment au club Le Hibou, où passent régulièrement les grands bluesmen américains. Il quitte l’école pour poursuivre ses rêves artistiques et apprend l’harmonica, influencé par ses idoles du genre.

John Belushi, lui, vient d’un univers très différent, plus proche du punk rock. Il grandit dans les clubs underground de Chicago et joue même de la batterie avec les Dead Boys à New York en 1978, remplaçant temporairement Johnny Blitz, blessé.

La naissance d’un projet musical unique

En 1975, Dan Aykroyd rejoint Saturday Night Live. Avec l’argent de son premier contrat, il loue le Holland Tunnel Bar sur Hudson Street, un lieu devenu rapidement un point de rencontre pour les musiciens de blues et les acteurs de l’émission.

C’est dans ce contexte qu’Aykroyd initie Belushi au blues, lui lançant une phrase devenue mythique : « Tu viens de Chicago, tu connais forcément le blues ». Ensemble, ils transforment d’abord le sketch des “Killer Bees” en hommage musical, reprenant notamment « I’m a Killer Bee » de Slim Harpo.

Une esthétique inspirée des légendes du genre

L’identité visuelle et scénique des Blues Brothers est elle aussi un hommage assumé aux grands noms du blues et de la soul. Les mouvements de danse de Jack et Elwood s’inspirent de Sam & Dave, tandis que le chapeau noir et les lunettes de soleil rappellent directement John Lee Hooker.

Le groupe est complété par des musiciens d’exception, dont Donald “Duck” Dunn, Matt “Guitar” Murphy, Steve Cropper, Blue Lou Marini, Tom Malone et Steve Jordan, donnant au projet une crédibilité musicale rare pour un concept né d’un sketch comique.

1978 : la naissance officielle des Blues Brothers

Le 22 avril 1978, Saturday Night Live manque d’invités musicaux. Dan Aykroyd et John Belushi montent alors sur scène avec leur groupe. Ce moment improvisé devient un tournant : les Blues Brothers ne sont plus seulement un sketch, mais un véritable groupe capable de conquérir l’Amérique et le monde.

À partir de là, tout s’accélère. La frontière entre fiction et réalité disparaît, et les Blues Brothers entrent définitivement dans la légende du rock, du blues et de la culture populaire.