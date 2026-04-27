Oubliez la climatisation, cet été c’est le métal qui va faire grimper le mercure ! À l'occasion de leur passage événement en France pour le "Run For Your Lives Tour", Iron Maiden ne se contentent pas d'enflammer les scènes : ils ramènent leur mythique bar éphémère, le Eddie’s Dive Bar.

Les légendes britanniques n’ont pas l’intention de raccrocher les guitares. Avec leur nouvelle épopée mondiale baptisée « Run For Your Lives Tour », Iron Maiden prouve que le heavy metal est plus vigoureux que jamais. Pour marquer le coup lors de leurs escales françaises très attendues, le 22 juin à la Paris La Défense Arena et le 23 juin au Groupama Stadium de Lyon, le groupe a décidé de soigner l’accueil de sa communauté. Plus qu'une simple série de concerts, c'est une immersion totale dans l’univers fantastique de la bande à Bruce Dickinson qui attend les fans. Quoi de mieux pour célébrer cet héritage qu’un lieu de rassemblement dédié, où le volume sonore tutoie les sommets et où la passion pour le rock se partage sans modération ?

La première étape de ce pèlerinage rock se déroulera dans la capitale. Du 20 au 22 juin, le Eddie’s Dive Bar posera ses valises chez Oxygen, sur l’esplanade du Général De Gaulle à La Défense. Les horaires sont pensés pour les noctambules comme pour les plus matinaux : de midi à 2h du matin, avec un aménagement spécifique le lundi (de 10h à 15h puis de 18h à 2h). L’accès sera totalement gratuit, une aubaine pour ceux qui souhaitent savourer les breuvages officiels du combo. Au programme des réjouissances : la célèbre bière Trooper, devenue une référence absolue, ou encore le vin Darkest Red. Le tout sera servi sous une avalanche de watts, les enceintes promettant de restituer toute la puissance des hymnes du groupe.

Parce que le headbanging, ça creuse, des en-cas seront disponibles sur place pour recharger les batteries avant de rejoindre la fosse. Les fidèles pourront également se ruer sur l'espace merchandising exclusif, l’endroit idéal pour dégoter des pièces collector. Après avoir conquis Paris, cette structure éphémère prendra la route du Rhône pour s'installer à Lyon les 27 et 28 juin. C’est le Ninkasi OL Vallée, véritable institution située à Décines-Charpieu, qui aura l’honneur d’accueillir les festivités. Que vous soyez un fan de la première heure ou un curieux attiré par l'aura mystique de leur mascotte, ces rendez-vous s'annoncent déjà comme les points d'orgue d'un été placé sous le signe de l'acier et de la convivialité.

Il ne vous reste plus qu'à choisir votre camp entre Paris et Lyon pour trinquer à la santé d'Eddie !

Aaron MAI