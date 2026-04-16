Taylor Momsen a été hospitalisée après avoir subi une grave réaction allergique suite à une morsure d'araignée.

La scène rock n’épargne décidément personne, pas même ses figures les plus intrépides. La chanteuse de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, a été hospitalisée le 14 avril après avoir subi une grave réaction allergique au venin d’une araignée, contractée quelques jours plus tôt au Mexique.

En pleine tournée en Amérique latine, la musicienne a été mordue avant un concert à Mexico, mais son état s’est rapidement détérioré, nécessitant une prise en charge médicale en urgence. Fidèle à son franc-parler et à son image rock, Taylor Momsen a tenu à rassurer — et surprendre — ses fans en partageant plusieurs publications directement depuis son lit d’hôpital. On y découvre notamment une éruption cutanée impressionnante sur sa jambe, conséquence directe de la morsure.

Mais même affaiblie, la chanteuse ne perd rien de son mordant. Avec une pointe d’ironie, elle a déclaré : « Hôpital aujourd'hui, concert demain, les araignées venimeuses, c'est vraiment pas bon », confirmant dans la foulée que le show aurait bien lieu. Dans une autre publication, elle apparaît en fauteuil roulant, une poche de glace sur la tête, tandis que ses jambes marquées par l’inflammation sont surveillées de près afin d’éviter toute aggravation.

Ce nouvel incident n’est malheureusement pas un cas isolé dans la carrière mouvementée de l’artiste. Au printemps 2024, alors qu’elle assurait la première partie d’AC/DC en Europe, Taylor Momsen avait déjà été victime d’une attaque inattendue : une morsure de chauve-souris en plein concert en Espagne, qui avait nécessité plusieurs injections antirabiques.

Concernant cet épisode mexicain, l’espèce d’araignée en cause n’a pas été identifiée. Toutefois, le pays abrite certaines des espèces les plus redoutées au monde, notamment la veuve noire, la recluse brune et l’araignée vagabonde. Le venin de la veuve noire, par exemple, est particulièrement toxique, pouvant entraîner douleurs musculaires, spasmes, palpitations et crampes abdominales, en particulier chez les personnes sensibles. Quant à la recluse brune, sa morsure peut provoquer des lésions cutanées sévères, allant jusqu’à des ulcères ou des complications graves dans certains cas.

Heureusement, la chanteuse a reçu une injection rapidement après la morsure, un facteur clé qui pourrait favoriser un rétablissement rapide. Malgré cet épisode inquiétant, Taylor Momsen reste fidèle à elle-même : déterminée, résiliente et prête à remonter sur scène quoi qu’il arrive.

Dans le monde du rock, certains artistes repoussent les limites… mais rares sont ceux qui continuent à jouer malgré une morsure d’araignée venimeuse.