Le film de Radiohead, « Kid A Mnesia », a été présenté en avant-première à Coachella !

Cette expérience audiovisuelle immersive transporte l'univers de Kid A et d'Amnesiac dans un voyage à travers les images, les sons et les souvenirs.

C’est un événement aussi inattendu que fascinant : Radiohead a dévoilé en avant-première son projet KID A MNESIA lors du mythique Coachella 2026, marquant le coup d’envoi d’une expérience artistique hors normes avant une tournée déjà très attendue.

Une œuvre immersive entre musique et art visuel

Pensé comme une installation audiovisuelle monumentale de 75 minutes, KID A MNESIA s’inscrit dans la continuité de la réédition sortie en 2021, fusionnant les univers des albums cultes Kid A (2000) et Amnesiac (2001). Mais ici, il ne s’agit pas simplement d’un projet musical : le groupe pousse encore plus loin son approche expérimentale.

L’expérience mélange musique, arts visuels et narration, en s’appuyant sur les créations originales du chanteur Thom Yorke et du designer Stanley Donwood. Croquis, peintures, collages et notes issus de l’époque des deux albums prennent vie dans un environnement immersif unique.

Un bunker géant sous Coachella

Pour accueillir cette première mondiale, les organisateurs ont vu grand. L’installation a été présentée dans un bunker souterrain spécialement construit sous les terrains de polo Empire, avec une surface impressionnante de 1 500 mètres carrés et des plafonds culminant à près de 9 mètres de hauteur.

Au cœur du dispositif : un film grand format de 75 minutes, accompagné de versions remixées des morceaux en son surround 6.1 sur mesure. Autour, plusieurs espaces d’exposition plongent les visiteurs dans l’univers visuel dérangeant et poétique de cette période charnière du groupe.

Selon Thom Yorke, le récit s’articule autour d’« un monstre piégé dans un musée abandonné d’objets perdus et oubliés », une métaphore à la fois obscure et captivante, fidèle à l’ADN de Radiohead.

Une tournée nord-américaine déjà annoncée

Après cette première spectaculaire à Coachella, KID A MNESIA s’apprête à voyager à travers l’Amérique du Nord avec plusieurs dates confirmées :

Brooklyn – Agger Fish Building : du 6 au 31 mai

Chicago – Cinespace Studio : du 30 juillet au 23 août

Mexico – Studios La Maravilla : du 27 octobre au 15 novembre

San Francisco – Palais des Beaux-Arts : du 14 janvier 2027 au 7 février 2027

Radiohead, toujours en avance sur son temps

Avec KID A MNESIA, Radiohead confirme une fois de plus son statut de groupe visionnaire. Plus de vingt ans après la sortie de Kid A, l’un des albums les plus influents du XXIe siècle, le groupe continue de repousser les frontières entre musique, art contemporain et expérience sensorielle.

Une chose est sûre : ce projet ne se regarde pas, il se vit.