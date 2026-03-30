Gary « Mani » Mounfield annonce le concert caritatif « Manichester ». Parmi les artistes présents, on retrouve également les frères Gallagher, les Stone Roses, Johnny Marr et Peter Hook.

L'événement aura lieu le 30 mai à Diecast, une salle d'une capacité de 5 000 personnes située dans le centre de Manchester.

Manchester s’apprête à vibrer au rythme d’un hommage aussi émouvant que légendaire. La ville anglaise rendra honneur à l’un de ses enfants les plus emblématiques, Gary « Mani » Mounfield, mythique bassiste des The Stone Roses, disparu le 20 novembre 2025 à l’âge de 63 ans.

Pour célébrer son héritage musical et humain, un concert caritatif exceptionnel baptisé « Manichester » — un jeu de mots mêlant son surnom et sa ville natale — se tiendra le 30 mai 2026 au Diecast, une salle de 5 000 places en plein cœur de Manchester.

Une affiche digne de la scène mancunienne

Selon la presse britannique, dont The Sun, la soirée s’annonce déjà historique. Parmi les figures attendues, on retrouve notamment les frères Gallagher, Liam Gallagher et Noel Gallagher, icônes d’Oasis.

Ils seront accompagnés par des membres des Stone Roses, dont Ian Brown et John Squire, mais aussi par d’autres piliers de la scène de Manchester comme Johnny Marr des The Smiths, et Peter Hook, connu pour son travail avec Joy Division et New Order.

Une programmation déjà impressionnante

Côté artistes confirmés, la soirée promet déjà une diversité musicale fidèle à l’esprit Madchester. Le public pourra notamment compter sur :

Cast

Peter Hook accompagné de The Kowloons

accompagné de Un supergroupe formé pour l’occasion avec Aziz Ibrahim , Rowetta , Simone Butler et Mick Rossi

D’autres noms viendront compléter cette affiche déjà dense : Dave McCabe (The Zutons), Baz Fratelli (The Fratellis), Zak Starkey, Steve White et Jon McClure de Reverend and the Makers.

Un concert au cœur d’une cause familiale

Organisé par Madchester.com et la marque GIOGOI, avec l’accord de la famille de Mani, l’intégralité des bénéfices sera reversée à Mani et à son épouse Imelda afin de soutenir leurs jumeaux, Gene et George.

Un contexte familial particulièrement poignant, puisque leur mère, décédée d’un cancer en 2023, avait elle-même perdu sa propre mère. Une double tragédie qui donne à cet événement une dimension profondément humaine.

L’art au service de la mémoire

Autre détail marquant : toute la direction artistique de l’événement a été confiée à John Squire. Le guitariste des Stone Roses signera les visuels des flyers, des supports promotionnels et des billets physiques en édition limitée, transformant ce concert en véritable objet de collection.

« Un hommage digne d’une légende »

Le frère de Mani, Greg Mounfield, n’a pas caché son émotion face à l’ampleur du projet :

« Ce sera incroyable. Avec les noms déjà annoncés et ceux que nous n'avons pas encore dévoilés, ce sera un hommage digne de lui, une légende mancunienne. Je sais qu'il serait absolument ravi. »