The Killers sera en concert à l'avant-match de la finale de la Ligue des Champions !

Le rock s’invite une nouvelle fois au sommet du football européen. À l’occasion de la prochaine finale de la Ligue des Champions, prévue le 30 mai 2026, c’est le groupe The Killers qui fera vibrer les supporters avant même le coup d’envoi.

The Killers enflammera la finale de la Ligue des Champions

L’UEFA a officialisé la présence du groupe américain comme tête d’affiche du traditionnel show d’avant-match, devenu incontournable ces dernières années. Le concert se tiendra à la Puskás Aréna, à Budapest, théâtre de cette grande messe du football européen.

Après Linkin Park l’an dernier et Lenny Kravitz en 2024, l’UEFA continue de miser sur des artistes rock de renommée mondiale pour électriser l’ambiance avant le match.

Une annonce spectaculaire avec David Beckham

Pour marquer le coup, The Killers a participé à une vidéo promotionnelle aux côtés de David Beckham. Intitulée « La course commence », cette séquence met en scène une confrontation originale entre la légende du football et Brandon Flowers.

Le concept ? Une course effrénée démarrant dans le désert de Las Vegas et se terminant à Budapest, symbolisant le lien entre le spectacle et l’événement sportif.

Un honneur pour le groupe

Dans un communiqué, le groupe n’a pas caché son enthousiasme :

« Lorsqu'on nous a proposé de jouer lors du coup d'envoi de la finale de l'UEFA Champions League, nous avons accepté sans hésiter. Certaines scènes parlent d'elles-mêmes. »

Les musiciens ont également souligné leur fierté de participer à un événement qui célèbre :

« des équipes et des joueurs incroyables dans ce qui sera sans aucun doute un match épique »

Un show mondialement accessible

Bonne nouvelle pour les fans : le concert sera diffusé en ligne sur les chaînes officielles de l’UEFA, permettant aux amateurs de rock et de football du monde entier de profiter de ce moment.

Entre rock explosif et tension sportive, cette finale 2026 s’annonce déjà comme un spectacle total. Une chose est sûre : avec The Killers en ouverture, la soirée commencera sur une note… légendaire.