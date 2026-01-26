Scorpions : Francis Buchholz est mort à 71 ans !

Figure essentielle de l’âge d’or du groupe allemand, il aura marqué de son jeu solide et mélodique l’histoire du hard rock et du heavy metal européen.

Le monde du rock est en deuil. Francis Buchholz, bassiste emblématique du groupe Scorpions, est décédé à l’âge de 71 ans. Figure essentielle de l’âge d’or du groupe allemand, il aura marqué de son jeu solide et mélodique l’histoire du hard rock et du heavy metal européen.

Un pilier de l’âge d’or de Scorpions

Arrivé au sein de Scorpions en 1977, Francis Buchholz s’impose rapidement comme un membre central du groupe. Aux côtés de Klaus Meine, Rudolf Schenker et Matthias Jabs, il participe à la période la plus prolifique et la plus mythique de la formation.

Son nom est associé à des albums devenus cultes, tels que Lovedrive, Animal Magnetism, Blackout ou encore Love at First Sting. Des disques qui ont propulsé Scorpions au rang de légende mondiale du rock, avec des titres intemporels comme Rock You Like a Hurricane, Still Loving You ou No One Like You.

Discret mais indispensable, Francis Buchholz incarnait cette basse à la fois puissante et élégante, véritable colonne vertébrale du son Scorpions.

Une carrière marquée par l’exigence et la passion

Pendant près de 15 ans, le bassiste accompagne le groupe sur les plus grandes scènes du monde, des tournées internationales aux festivals mythiques. Il quitte Scorpions en 1992, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur l’identité musicale du groupe.

Même après son départ, son influence reste omniprésente dans l’héritage de Scorpions, tant auprès des fans que des musiciens de la scène rock et metal.

Un combat mené avec dignité

Dans un communiqué officiel, la famille de Francis Buchholz a tenu à rendre hommage à l’homme derrière le musicien. Elle précise qu’il a affronté toutes ces épreuves entouré des membres de sa famille, comme il le leur avait appris. Une phrase simple, mais profondément émouvante, qui reflète la force de caractère et l’humanité de l’artiste.

Une légende du rock s’éteint

Avec la disparition de Francis Buchholz, c’est une page majeure de l’histoire du rock allemand et du hard rock international qui se tourne. Son héritage musical continuera de résonner à travers les riffs, les scènes et les générations de fans qui ont grandi avec Scorpions.

Francis Buchholz n’est plus, mais sa basse, elle, ne s’éteindra jamais.