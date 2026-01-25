Un rock différent, audacieux, psychédélique, parfois mystique — mais un rock authentique, inscrit dans l’histoire.

Le 25 janvier 2015, le monde de la musique perdait l’une de ses voix les plus singulières. Pour beaucoup, Demi Roussos reste l’icône des ballades romantiques, des tuniques blanches et des refrains éternels. Pourtant, derrière cette image populaire se cache une vérité trop souvent oubliée : Demi Roussos était un véritable as du rock.

Un rock différent, audacieux, psychédélique, parfois mystique — mais un rock authentique, inscrit dans l’histoire.

Avant la variété, le feu du rock

Bien avant de remplir les salles avec ses chansons d’amour, Demi Roussos s’impose à la fin des années 60 comme une figure majeure du rock psychédélique au sein du groupe Aphrodite’s Child. Formé en Grèce puis exilé en Europe, le groupe devient rapidement un acteur clé de la scène rock progressif.

Aux côtés de Vangelis, futur génie de la musique de film, Roussos apporte ce qui fera sa singularité :

une voix surhumaine, capable de monter dans les aigus avec une intensité presque chamanique.

Une voix rock hors normes

Dans un univers rock dominé par les voix rugueuses et masculines, Demi Roussos ose autre chose. Sa tessiture de contre-ténor ne cherche pas la force brute, mais la transe, l’élévation, l’émotion pure.

Une approche qui s’inscrit parfaitement dans l’esthétique du rock psyché de l’époque.

Sur des titres comme “Rain and Tears” ou “It’s Five O’Clock”, sa voix plane au-dessus des guitares et des claviers, créant une atmosphère hypnotique, presque irréelle.

Ce n’est pas de la pop sage : c’est du rock expérimental, chargé d’émotion et de liberté.

“666” : l’album culte qui scelle la légende

Impossible d’évoquer le rock de Demi Roussos sans parler de “666”, l’album mythique d’Aphrodite’s Child.

Sorti en 1972, ce concept-album inspiré de l’Apocalypse est aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre du rock progressif.

Sombre, dérangeant, avant-gardiste, “666” explose les codes. On y trouve :

des morceaux expérimentaux

des ambiances mystiques

une liberté artistique totale

Demi Roussos y livre des performances vocales radicales, parfois habitées, parfois inquiétantes.

Un disque trop audacieux pour son époque, mais devenu culte chez les amateurs de rock underground.

Pourquoi le rock l’a oublié ?

Si Demi Roussos n’est pas spontanément associé au rock aujourd’hui, c’est à cause de son immense succès solo dans les années 70. En choisissant la variété internationale, il devient une superstar mondiale — mais au prix d’une injustice historique.

Le grand public retient les slows.

Les passionnés de rock, eux, savent.

Ils savent que sans Aphrodite’s Child, le rock progressif européen n’aurait pas eu la même couleur.

Ils savent que Demi Roussos a osé être différent dans un monde rock parfois rigide.

Un héritage rock sous-estimé

Demi Roussos n’a jamais cherché à être une rockstar caricaturale. Il était artiste, au sens noble. Son rock était :

émotionnel

spirituel

libre

En ce 25 janvier, dix ans après sa disparition, il est temps de le rappeler haut et fort :

Demi Roussos était un as du rock, un pionnier discret, un chanteur hors norme, un homme qui a contribué à écrire une page essentielle de l’histoire musicale européenne.