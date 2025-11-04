Twenty One Pilots rend hommage aux White Stripes au Rock and Roll Hall of Fame 2025

Pour célébrer l’intronisation des White Stripes, Twenty One Pilots interprétera le mythique "Seven Nation Army" lors de la 40e édition du Rock and Roll Hall of Fame à Los Angeles. Une soirée étoilée pleine de surprises musicales attend les fans.

La 40e édition du Rock and Roll Hall of Fame marque un changement géographique majeur en quittant Cleveland pour le Peacock Theater de Los Angeles, le samedi 8 novembre 2025. Jack et Meg White rejoindront le panthéon du rock. D'autres artistes seront eux aussi intronisé comme : OutKast, Soundgarden, Cyndi Lauper, Chubby Checker, Bad Company et Joe Cocker. La cérémonie promet un casting exceptionnel, mêlant intronisés, performers invités et collaborations inédites sur scène, pour un hommage vibrant aux icônes du rock. Le choix de Twenty One Pilots pour reprendre "Seven Nation Army" n’est pas anodin. Le duo chanteur-batteur rend ainsi hommage à la formation originale des White Stripes, créant une filiation artistique forte. Le riff iconique de 2003 reste l’un des plus reconnaissables du rock moderne, faisant de ce titre le choix parfait pour célébrer le duo de Detroit.

La soirée s’annonce riche en collaborations inédites : Bad Company se produira sans Paul Rodgers, tandis que les membres survivants de Soundgarden partageront la scène avec Brandi Carlile, Taylor Momsen et des musiciens d’Alice In Chains, Pearl Jam et Heart. L’incertitude plane toujours sur la présence physique de Jack et Meg White, mais leur influence sera ressentie tout au long de la cérémonie. Outre les intronisations principales, des artistes tels que Salt-N-Pepa, Warren Zevon, Thom Bell, Nicky Hopkins et Carol Kaye recevront des prix d’honneur, perpétuant la tradition de reconnaissance musicale du Rock and Roll Hall of Fame.