Twenty One Pilots dévoilent le très énergique clip de "Drum Show"

Un clip qui fait la part belle à la batterie, comme vous vous en doutez.

Le pop-rock a encore de beaux jours devant lui, notamment grâce à la présence dans l'industrie d'un groupe comme Twenty One Pilots. Les américains sont hyperactifs, avec un rythme d'un album par an, ce qui est assez élevé dans l'industrie rock actuelle. Après "Clancy" l'année dernière, place à "Breach" qui devrait sortir le 12 septembre prochain. En attendant l'arrivée de l'album, le groupe vient d'en dévoiler un nouvel extrait, "Drum Show", accompagné de son clip.

Il s'agit du deuxième extrait de l'album à venir à être dévoilé après "The Contract" en juin dernier. Alors qu'il ne reste plus, depuis 2011, que deux membres au sein du groupe, le morceau et le clip ont décidé de faire un petit focus sur Josh Dun, qui ne s'occupait jusqu'ici que des batteries et des percussions. Mais pour la première fois avec Twenty One Pilots, l'artiste est également passé derrière le micro et s'est mis à chanter ! Pas sur tout le morceau, il ne s'occupe que de petits bouts au milieu du titre (aux alentours des 2 min dans la vidéo), mais cela présage peut-être d'une future évolution du groupe qu'on a hâte d'observer.

Au delà de tout ça, le chanteur Tyler Joseph est toujours en forme, et la performance de Josh Dun derrière sa batterie est excellente, brutale, remplie d'énergie, et ça augure du très bon pour leurs prochains concerts.