Rush renaît avec "Fifty Something", une tournée pour Neil Peart et pour l’histoire

Onze ans après leur dernier concert, Geddy Lee et Alex Lifeson ramènent Rush sur scène. En 2026, la tournée "Fifty Something" célébrera plus d’un demi-siècle de musique et rendra hommage à Neil Peart, leur batteur légendaire.

Après plus d’une décennie de silence et cinq ans après la disparition de leur batteur et parolier emblématique, Neil Peart, Rush s’apprête à renaître. Le duo Geddy Lee et Alex Lifeson a officialisé son retour lors d’une conférence au "Rock & Roll Hall of Fame", expliquant que "le moment semblait enfin juste". Cette reformation, longtemps jugée impensable, s’est imposée au fil du temps comme une évidence : "On s’est remis à jouer, à rire… C’était comme si les nuages s’étaient dissipés", confie Geddy Lee. De cette énergie retrouvée est née "Fifty Something", une tournée nord-américaine, conçue autant comme une célébration qu’un hommage. Elle débutera le 7 juin 2026 à Los Angeles, au Kia Forum, symbole fort, puisque c’est là que Rush avait joué pour la dernière fois en 2015. Sept villes d’Amérique du Nord accueilleront ces soirées uniques, chacune composée de deux sets puisés dans un répertoire de 35 morceaux emblématiques.

Et lors de cette nouvelle tournée, un nouveau visage fera son apparition, celui d'Anika Nilles. La batteuse allemande, connue pour son jeu expressif, a su convaincre le duo lors de sessions au Canada. "Ce n’était pas une audition, juste une expérience", précise Lee. Le musicien en a profité pour saluer la sensibilité de l’artiste : "Elle est très agréable à accompagner sur scène, et elle a su saisir les nuances du jeu de Neil Peart." Son implication a été largement saluée par la scène rock, notamment par Mike Portnoy (Dream Theater), qui a qualifié cette reformation d’"hommage magnifique" et s’est dit "ému pour tous les fans de Rush à travers le monde".

Ce retour n’a rien d’un simple exercice de nostalgie. Pour Lee et Lifeson, "Fifty Something" marque un tournant émotionnel et artistique, un moyen de célébrer la musique, l’amitié et la mémoire. Soutenus par la famille de Peart, ils promettent un spectacle "à la hauteur de ce que Rush représente : une exigence, une passion et une humanité rare". Après onze ans de silence, la légende canadienne reprend enfin vie, prête à écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire musicale.