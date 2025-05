Twenty One Pilots se font voler un instrument après un concert et les fans se mobilisent pour le retrouver !

Une scène digne d’un thriller musical s’est jouée à l’AO Arena de Manchester. En pleine tournée pour célébrer leur grand retour avec le single "The Craving", les Twenty One Pilots ont vu l’un de leurs instruments disparaître… avant d’être retrouvé grâce à la détermination sans faille de leurs fans.

Le groupe, fidèle à sa mise en scène spectaculaire, termine chaque concert avec un rituel bien rodé : Tyler Joseph et Josh Dun installent deux fûts de batterie au milieu du public pour un final explosif, où la frontière entre scène et fosse disparaît totalement. Mais ce soir-là, quelque chose a mal tourné.

Alors que les lumières se rallumaient et que les spectateurs ramassaient confettis et souvenirs, une fan un peu trop enthousiaste a décidé de partir avec un des fûts. Un geste aussi surprenant qu’inattendu, qui a immédiatement été remarqué par d’autres membres du public.

Et c’est là que la magie du fandom a opéré. En quelques minutes, les fans se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour tenter de localiser l’instrument disparu. Entre messages X (anciennement Twitter), stories Instagram et groupes Discord, la communauté s’est transformée en véritable brigade d’enquêteurs. Indices, témoignages, photos, recoupements… Rien n’a été laissé au hasard.

Leur enquête éclair a rapidement porté ses fruits : en moins de quelques heures, les fans ont rassemblé assez d’informations pour remonter jusqu’à l’hôtel où le fût avait été emmené. Grâce à leurs efforts, l’équipe de sécurité et le staff de tournée ont pu agir rapidement.

my fucking face LMAO

girl i hope you were joking #clancymanchester pic.twitter.com/L3nbEAIMbv