“Get Behind Me Satan” des White Stripes fête ses 20 ans !

Un bel anniversaire que le groupe célèbre avec une réédition de l'album

Get Behind Me Satan, l'ovni des White Stripes

Il est sans doute l'un des albums les plus incompris du groupe. Sorti le 7 juin 2005, les White Stripes sortent un ovni dans leur discographie, le très chaloupé "Get Behind Me Satan”. Ce disque, il sort dans un contexte particulier. Deux ans après le succès international de "Elephant", l'album qui permettra aux White Stripes d'être reconnus dans le monde entier grâce à leur tube interplanétaire "Seven Nation Army", le duo a besoin de prendre une pause.

Jack White décide de laisser davantage de place à son piano, et redéfinit le son du groupe : au revoir le blues rock nerveux, et bonjour un son country made in White Stripes. Et force est de constater que si certains crient au génie, pour d'autres c'est la douche froide.

Une belle réédition dans un coffret exclusif pour les 20 ans de la sortie de l'album

Alors pour fêter les 20 ans de cet album très différent, les White Stripes ont voulu marquer le coup en proposant une sublime réédition de leur album. Au programme des festivités : des démos, des versions lives des morceaux originaux mais aussi des prises alternatives. Un package exclusif, comprenant un spécial double vinyle + vinyle 7" + 1 Blu-ray live qui contient des images de leur tournée en Amérique centrale et Amérique du sud, a aussi été annoncé par The Vault, le fan club officiel du groupe, sous couvert d'une inscription à faire avant le 31 janvier.

L'occasion donc de redécouvrir cet album incontournable dans la discographie des White Stripes, considéré comme l'album "le plus vrai" selon Jack White lui même, comme l'explique Third Man Records sur leur compte Instagram.