Jon Bon Jovi déclare que Jeff Beck est le meilleur guitariste de tous les temps !

Et il a de très bon arguments !

Pour Jon Bon Jovi, la guitare n’est pas qu’un simple instrument en bois à cordes. Pour lui, c’est le salut, la liberté et une échappatoire. Une philosophie qu’il partage avec passion depuis ses débuts, et qui s’est encore affirmée lorsqu’il a évoqué son admiration pour Jeff Beck, qu’il considère comme le meilleur guitariste de tous les temps.

Lors d’une interview avec le célèbre Howard Stern, le leader de Bon Jovi s’est souvenu d’un moment marquant : l’époque où il avait vu Jeff Beck jouer de la guitare pendant les sessions de Young Guns II. Il a alors confié que, même si Jimi Hendrix mérite évidemment une place parmi les plus grands, Beck reste pour lui le numéro un incontesté.

« J’étais dans la pièce avec Jeff Beck lorsqu’il a sorti une guitare d’une boîte en carton, avec un ampli loué et sans pédales, et qu’il a créé ce son pendant l’enregistrement de l’album Young Guns. J’étais époustouflé. Jeff Beck faisait des choses avec ses doigts et son pouce qui étaient tout simplement hallucinantes », se souvient Jon Bon Jovi.

Il suffit d’écouter ce que le guitariste a accompli sur Blaze of Glory, l’album solo de Jon Bon Jovi sorti en 1990, pour comprendre la portée de ses mots. Beck y livre une performance incandescente, pleine d’émotion et de maîtrise, à l’image de son talent unique.

Tout au long de sa carrière, Jeff Beck a su transformer son son et repousser les limites de son instrument. Des débuts avec les Yardbirds à l’album Truth, en passant par sa collaboration avec Tina Turner, il n’a jamais cessé de chercher à perfectionner un son nouveau, différent et polyvalent.

Un son qui, selon Jon Bon Jovi, transcende les époques et continue d’inspirer toutes les générations de musiciens. Pour lui, Jeff Beck n’était pas seulement un guitariste : c’était un visionnaire, un artiste qui parlait au monde à travers six cordes et une âme brûlante de passion.