Jeff Beck : sa collection de guitares vendue aux enchères

Conformément au souhait de Jeff Beck, le légendaire guitariste britannique, décédé début 2023, sa collection de guitares sera vendue aux enchères au mois de janvier 2025.

Des dizaines de guitares, ainsi que des équipement de musique, ayant appartenus à Jeff Beck, seront mis en vente aux enchères, en janvier 2025, à Londres. C’est la maison d’enchères, Christie’s, qui a annoncé la grande nouvelle dans un communiqué. En effet, cette vente comptera plus de 130 objets, dont 90 guitares et amplis, utilisés par le guitariste de légende, “tout au long de sa carrière, qui s’est étalée sur près de six décennies”. Toutefois, l’objet phare de cette vente reste la guitare “Oxblood” Gibson Les Paul 1954. Et pour cause, cet instrument apparaissait sur la couverture de l’album solo de Jeff Beck, intitulé “Blow By Blow”. Ce disque avait d’ailleurs été récompensé par un Grammy Awards, en 1975. Cette guitare a aussi été utilisée dans de nombreux concerts, pour le plus grand bonheur des fans. Pour le moment, son prix est estimé entre 350 000 et 500 000 livres sterling, ce qui équivaut à un montant compris entre 420 000 et 600 000 euros. De nombreux autres instruments de l’artiste seront également mis en vente. De quoi ravir le plus grand nombre ! Les principales pièces de la vente seront exposées à Los Angeles, entre le 4 et le 6 décembre 2024. L’ensemble de la collection sera aussi visible chez Christie’s, à Londres, avant d’être mise en vente le 22 janvier 2025.

Un guitariste mondialement reconnu

Jeff Beck est considéré comme l’un des meilleurs guitaristes au monde. Capable de passer du rock au blues, en passant par le jazz et l’opéra, il était notamment connu pour ses talents d’improvisateur. Jeff Beck devient célèbre après avoir rejoint le groupe de rock The Yardbirds, en 1965. À cette époque, il joue aux côtés de Jimmy Page. Très vite, le duo prend de l’ampleur, surtout grâce aux albums et morceaux “Shapes of Things” et “Over Under Sideways Down”. Décédé en janvier 2023 à l’âge de 78 ans, le rockeur avait remporté pas moins de huit Grammy Awards, tout au long de sa carrière. Et une chose est sûre : Jeff Beck était particulièrement attaché à ses guitares. La veuve du musicien, Sandra Beck, s’est d’ailleurs exprimée à ce propos. Selon elle, c’est “un énorme déchirement” de se séparer de ces instruments, mais il est important qu’ils soient “partagés, joués et aimés à nouveau”. Elle ajoute :

“Ces guitares étaient son grand amour, et, près de deux ans après sa mort, il est temps de s’en séparer, comme le souhaitait Jeff”.

“J’espère que les guitaristes qui achèteront ces objets pourront se rapprocher du génie”, continue-t-elle. Une jolie manière de rendre un dernier hommage à son défunt mari !