Iron Maiden à Lyon : un rappel intégral, un retour d’“Infinite Dreams” et une soirée déjà légendaire au Groupama Stadium

La tournée Run For Your Lives continue d’écrire sa propre mythologie. À Lyon, au Groupama Stadium, Iron Maiden a offert bien plus qu’un concert anniversaire pour ses 50 ans de carrière : une véritable déclaration d’intention, entre mémoire, puissance et communion.

La tournée Run For Your Lives continue d’écrire sa propre mythologie. À Lyon, au Groupama Stadium, Iron Maiden a offert bien plus qu’un concert anniversaire pour ses 50 ans de carrière : une véritable déclaration d’intention, entre mémoire, puissance et communion.

Dans une soirée déjà marquée par une tension particulière après le concert écourté de Paris à cause d'une coupure de courant, le groupe britannique a fait un choix fort : jouer l’intégralité de son rappel à Lyon.

“Infinite Dreams” de retour après 38 ans

Moment suspendu de la soirée : “Infinite Dreams”, interprété pour la première fois depuis 38 ans en live, a pris des allures d’événement dans l’événement. Rare, presque inattendu, le morceau a rappelé à quel point le catalogue du groupe reste une mine de trésors encore activables sur scène.

Bruce Dickinson, toujours monumental malgré la chaleur

Dans une atmosphère étouffante, Bruce Dickinson a une nouvelle fois impressionné par son engagement physique et scénique. S’il a dû composer avec quelques limites vocales, sa présence reste intacte, portée par une énergie qui continue de tenir tête au temps et aux conditions extrêmes des stades d’été.

Anthrax en ouverture, droit au riff

La soirée avait été lancée avec efficacité par Anthrax, venus défendre notamment “It’s For The Kids”, extrait de leur prochain album Cursum Perficio. Une entrée en matière sans détour, fidèle à leur approche directe du thrash metal, centrée sur le riff et l’impact immédiat.

Une tournée qui dépasse le simple best-of

Avec Run For Your Lives, Iron Maiden refuse de réduire son héritage à une simple succession de classiques. Le groupe n’a plus besoin de prouver son importance, mais continue de démontrer son utilité artistique, en donnant au heavy metal une dimension narrative toujours aussi ambitieuse.

Cette utilité est aussi collective : voir un stade entier chanter “Fear Of The Dark” ou “Run To The Hills” rappelle que cette musique reste un langage partagé, transmis et réactivé génération après génération.

Théâtre, mémoire et communion

Si Anthrax avait ouvert la soirée en allant droit au riff, Iron Maiden l’a prolongée dans un registre plus vaste, entre théâtre, mémoire et communion. Une montée en intensité pensée comme un récit, où chaque morceau agit comme une pièce d’un ensemble plus large.

En quittant la scène, les musiciens ont laissé entendre qu’ils reviendraient à Lyon. Rien n’est confirmé, mais la porte est ouverte.