Iron Maiden : une coupure de courant interrompt le concert de Paris pendant près d'une heure !

La soirée d'Iron Maiden à Paris a pris une tournure inattendue lundi soir. Une importante coupure de courant a plongé la Défense Arena dans l'obscurité, contraignant le groupe à interrompre son concert devant près de 30.000 spectateurs.

Alors que la tournée "Run For Your Lives" battait son plein, le concert d'Iron Maiden à la Défense Arena a été stoppé net aux alentours de 21h40. Une panne électrique a privé la salle de courant, rendant impossible la poursuite du spectacle. Les milliers de fans présents ont dû patienter de longues minutes, certains étant même invités à quitter temporairement l'enceinte le temps que la situation soit résolue. Après près d'une heure d'interruption, l'électricité a finalement été rétablie et le groupe a pu remonter sur scène.

Le concert a repris vers 22h40, mais avec une contrainte de taille. Bruce Dickinson a pris la parole en français pour prévenir le public que le groupe ne pourrait pas dépasser 23h30 en raison du couvre-feu imposé par la salle. Le chanteur en a également profité pour glisser, avec son franc-parler habituel, sa préférence pour Bercy plutôt que pour la Défense Arena. De son côté, Enedis a indiqué que l'incident ne semblait pas provenir du réseau électrique national mais plutôt des installations internes de la salle. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes exactes de cette panne.

Un concert où les téléphones sont interdits

Cette date parisienne revêtait une importance particulière puisqu'elle était filmée pour un futur documentaire consacré à la tournée célébrant les 50 ans d'Iron Maiden. Pour l'occasion, une partie du public avait même été invitée à ranger son téléphone grâce au système de pochettes verrouillées Yondr, permettant de vivre le concert sans écran. Une initiative soutenue depuis longtemps par Bruce Dickinson, qui critique régulièrement l'omniprésence des smartphones lors des spectacles.