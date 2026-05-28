Papa Roach s'associe à Hanumankind et Netflix avec "See U in Heel"

Avec ce nouveau single accompagné d’un clip explosif, Papa Roach revient en force en livrant un morceau à la fois énergique et sombre, dans la pure tradition de ses plus grandes heures.

Avec ce nouveau single accompagné d’un clip explosif, Papa Roach revient en force en livrant un morceau à la fois énergique et sombre, dans la pure tradition de ses plus grandes heures. On y retrouve tout ce qui a fait la signature du groupe au début des années 2000 : une intensité brute, des riffs tranchants et une émotion à fleur de peau.

Ce nouveau titre, "See U in Heel", marque aussi une collaboration surprenante mais efficace avec le rappeur Hanumankind, dont le flow puissant vient apporter une dimension hip-hop parfaitement intégrée à l’univers du groupe, rappelant l’époque Nü Metal où Papa Roach mélangeait déjà rock et rap avec audace.

Le clip s’inscrit également dans une collaboration événement avec Netflix, à l’occasion de la sortie de la saison 2 de Devil May Cry. Après une première saison marquée par la présence d’Evanescence, cette nouvelle saison continue d’affirmer une identité musicale résolument rock et cinématographique, avec Papa Roach en tête d’affiche.

Un retour percutant qui confirme que le groupe de Jacoby Shaddix n’a rien perdu de son énergie et de sa capacité à fusionner les genres avec efficacité.