The Warning dévoile le clip intense de “Kerosene”

Le trio rock mexicain The Warning continue de faire parler de lui avec la sortie du clip de “Kerosene”, un titre énergique et intense qui reflète parfaitement l’univers du groupe.

Composé des trois sœurs originaires de Monterrey, au Mexique, The Warning continue son ascension avec la sortie de son nouveau single “Kerosene”. Fidèle à son style, le groupe livre un titre puissant porté par une batterie rythmée, des guitares marquantes et un refrain particulièrement efficace.

Dans ce morceau, les trois musiciennes affichent une attitude assumée et un esprit de rébellion qui correspondent parfaitement à l’énergie du titre. Entre rock moderne et sonorités plus alternatives, “Kerosene” confirme une nouvelle fois l’identité du groupe, devenu l’un des noms les plus suivis de la scène rock actuelle.

Le clip, dévoilé en même temps que le single, mise sur une esthétique sombre et cinématographique. On y retrouve les trois sœurs dans une ambiance tendue et électrique, avec des images marquées par la vitesse, la lumière et une forte intensité visuelle. L’univers du clip accompagne parfaitement le morceau et renforce son côté explosif.

Très actif ces derniers mois, The Warning enchaîne les sorties et les concerts à travers le monde. Le groupe poursuit également sa montée en puissance sur la scène internationale grâce à une communauté de fans toujours plus importante et des prestations remarquées dans plusieurs grands festivals.