lonely spring continue leur ascension avec "Cryin' Underwater"

Le groupe allemand lonely spring poursuit son ascension avec “Cryin’ Underwater”, un single intense qui mélange énergie rock et sensibilité mélodique.

Plus émotionnel mais toujours puissant, le morceau joue sur les contrastes : couplets introspectifs, refrains explosifs et production léchée. Lonely Spring montre ici une vraie maturité artistique, capable de toucher autant les fans de pop-punk que ceux de rock alternatif.

Avec “Cryin’ Underwater”, le groupe confirme qu’il faudra compter sur eux dans la nouvelle vague rock européenne. Une montée en puissance qui ne semble clairement pas prête de s’arrêter.