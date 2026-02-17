WSTR fait péter les ampli avec "Live Laugh Toaster Bath"

Les Gallois de WSTR balancent un nouveau single taillé pour les pogos et les playlists pop-punk survitaminées.

Avec “Live Laugh Toaster Bath”, les Gallois de WSTR balancent un nouveau single taillé pour les pogos et les playlists pop-punk survitaminées. Guitares saturées, refrain accrocheur et énergie brute : le groupe ne fait pas dans la dentelle.

Le morceau rappelle clairement l’âge d’or du punk rock des années 2000, avec cette vibe fun et explosive popularisée par des groupes comme Sum 41. On retrouve ce mélange d’insouciance, de second degré et de grosses guitares qui donne envie de monter le son à fond.

Avec ce titre, WSTR confirme qu’ils maîtrisent parfaitement la recette pop-punk moderne : efficace, nerveuse et calibrée pour le live. Une chose est sûre, les amplis vont chauffer.