Téléphone : un morceau cartonne dans le monde entier grâce à The Boys !

Une chanson culte de Téléphone connaît un regain spectaculaire d’écoutes après son apparition dans la dernière saison de The Boys.

La diffusion de la cinquième saison de la série "The Boys" a réservé une surprise aux spectateurs et fans de rock : l’utilisation du titre "Hygiaphone" de Téléphone dans l’un des premiers épisodes. Sorti en 1977, le morceau accompagne une scène centrée sur le personnage de "Le Français", enfermé dans un camp de détention sous contrôle du régime de Homelander.

Depuis la diffusion de l’épisode, le titre connaît un véritable regain d’intérêt en France et dans le monde entier ! Selon Billboard France, ses écoutes en streaming ont été multipliées par 12,5 en seulement quelques jours. Le morceau s’est également hissé dans plusieurs classements et recherches mondiales sur des plateformes comme Shazam, confirmant l’impact immédiat de sa présence dans la série. Cette exposition a replacé un classique du rock français au centre de l’attention, près de 50 ans après sa sortie.

Ce retour inattendu s’inscrit dans une dynamique plus large autour du catalogue du groupe de Jean-Louis Aubert, déjà remis en lumière dans d’autres productions audiovisuelles récentes. Entre séries, films et diffusions live, le répertoire de Téléphone continue de toucher de nouvelles générations, confirmant son statut de référence absolu du rock français.