Téléphone : retour sur la carrière du groupe de rock français légendaire

Formé à la fin des années 70, ce quatuor parisien a su captiver plusieurs générations avec son rock énergique, ses textes incisifs et ses performances scéniques légendaires.

Dans l’histoire du rock français, peu de groupes ont eu l’impact de Téléphone. Formé à la fin des années 70, ce quatuor parisien a su captiver plusieurs générations avec son rock énergique, ses textes incisifs et ses performances scéniques légendaires.

Les débuts : l’énergie brute du rock français

Formé en 1976 autour de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corine Marienneau et Richard Kolinka, Téléphone se fait rapidement remarquer grâce à ses concerts explosifs dans les salles parisiennes.

Leur style, mélange de rock classique, de punk et de rock’n’roll, séduit immédiatement un public jeune en quête de rébellion.

Le succès fulgurant : des albums et des tubes cultes

Le groupe enchaîne les albums à succès :

Téléphone (1977)

Crache Ton Venin (1979)

Au Cœur de la Nuit (1980)

Dure Limite (1982)

Parmi les morceaux emblématiques :

“La Bombe Humaine”

“Ça (C’est Vraiment Toi)”

“New York avec toi”

Avec ces titres, Téléphone devient rapidement la référence du rock français et un modèle pour les générations futures.

Une influence durable et un héritage intact

Malgré la séparation du groupe en 1986, l’influence de Téléphone reste intacte. Les albums continuent de se vendre, les chansons restent présentes sur les radios, et leur énergie inspire encore les groupes de rock français modernes.

Aujourd’hui, Téléphone est considéré comme un symbole du rock français, capable de capturer l’esprit d’une époque tout en restant intemporel.