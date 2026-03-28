…And Then There Were Three… : le tournant qui a réinventé Genesis

Ce 28 mars, on célèbre l’anniversaire d’un album charnière dans l’histoire du rock progressif : …And Then There Were Three… de Genesis

Ce 28 mars, on célèbre l’anniversaire d’un album charnière dans l’histoire du rock progressif : …And Then There Were Three… de Genesis, sorti en 1978. Plus qu’un simple disque, il marque un tournant majeur pour le groupe, qui passe d’un quintet à un trio, redéfinissant son identité musicale pour les années à venir.

Après le départ de Steve Hackett, le légendaire guitariste, Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford se retrouvent seuls aux commandes. Cette transformation du line-up se ressent immédiatement dans l’album : les compositions deviennent plus directes, les mélodies plus accessibles, tout en conservant les touches de prog-rock qui avaient fait leur renommée.

L’album contient plusieurs morceaux emblématiques qui montrent ce nouveau visage de Genesis. Follow You Follow Me deviendra un tube mondial, posant les bases de la popularité du groupe dans les années 80. D’autres titres, comme Many Too Many ou Undertow, gardent un esprit progressif plus introspectif, rappelant que le groupe n’a pas abandonné ses racines.

…And Then There Were Three… est donc bien plus qu’un album : c’est un tournant, le moment où Genesis a su se réinventer après un bouleversement majeur. Il ouvre la voie à une carrière plus accessible, tout en conservant l’âme innovante qui fait la légende du groupe.

Aujourd’hui, plus de 45 ans après sa sortie, l’album reste un symbole de résilience, de créativité et de transformation pour tout amateur de rock progressif. Célébrer cet anniversaire, c’est reconnaître l’importance d’un disque qui a su transformer un groupe et influencer durablement l’histoire de la musique.