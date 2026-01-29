Jeff Buckley propulsé au Billboard Hot 100 par une nouvelle génération

Près de 30 ans après la sortie de Grace, Jeff Buckley connaît un regain de popularité inattendu. Sa ballade “Lover, You Should’ve Come Over” se hisse au Billboard Hot 100, portée par une nouvelle génération de fans qui redécouvre l’intensité de sa voix et la puissance de ses textes.

"Lover, You Should’ve Come Over", ce classique du R&B/rock alternatif, jamais sorti comme single à l’époque, a explosé sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, notamment TikTok, où de jeunes mélomanes ont partagé leur découverte avec enthousiasme. Le résultat ? Jeff Buckley atteint la 97ᵉ place du Billboard Hot 100 au 31 janvier, près de trois décennies après la sortie de l’album Grace, son unique chef-d’œuvre studio.

Le succès posthume illustre comment les nouveaux modes de consommation musicale peuvent redonner vie à des titres intemporels et attirer l’attention d’un public qui ne connaissait pas forcément l’artiste. L’album Grace a également retrouvé des sommets dans les classements, prouvant que la puissance émotionnelle et la fragilité de Buckley traversent les générations. Cette résurgence rappelle que certains artistes, même après leur disparition, continuent de marquer la culture musicale et de séduire de nouveaux auditeurs.