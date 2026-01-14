Dans le film Dune de David Lynch, Patrick Stewart n'avait aucune idée de qui était Sting : « Je lui ai demandé s'il jouait dans l'orchestre de la police. »

Le légendaire acteur britannique a raconté sa rencontre avec l'ancien membre de The Police.

L'univers de Dune, la série de six romans écrits par Frank Herbert à partir de 1965 et devenue un classique de la science-fiction, a fasciné le cinéma du genre. Le premier tome, Dune, s'est vendu à douze millions d'exemplaires, un record pour la science-fiction, et a profondément inspiré l'imagerie de George Lucas dans Star Wars. Ce monde complexe et visionnaire a poussé plusieurs réalisateurs à tenter de retranscrire son esthétique à l'écran.

Au milieu des années 1970, le réalisateur et scénariste chilien Alejandro Jodorowsky a entrepris de créer une œuvre visionnaire, représentant les idées de la culture psychédélique de l'époque. Son projet colossal comprenait des stars comme Mick Jagger, Orson Welles et Salvador Dalí, ainsi qu’une bande originale composée par Pink Floyd. Malheureusement, ce projet n’a jamais été achevé. Cependant, plusieurs de ses idées ont nourri d’autres films de science-fiction, notamment à travers les artistes d’effets spéciaux comme HR Giger, qui a conçu l'extraterrestre de Alien (1979). Jodorowsky a ensuite canalisé sa créativité dans la série de bandes dessinées magistrale L'Incal, créée avec l'artiste Moebius.

Pour beaucoup, Dune reste un rêve cinématographique, considéré comme impossible à adapter en raison du nombre colossal d’effets spéciaux, de la complexité de l’intrigue et du style narratif d’Herbert, truffé de monologues à la première personne.

En 1984, le producteur Dino De Laurentiis confia le projet à David Lynch, qui entreprit de condenser l’histoire du premier roman en 137 minutes. Le résultat fut un blockbuster nécessitant trois ans pour la conception des décors, un an de tournage à Mexico et sur 75 plateaux différents, employant 600 personnes, et six mois de post-production pour les effets spéciaux. Avec un budget de 45 millions de dollars, Dune fut l’une des productions de science-fiction les plus chères de l’histoire, mais ce fut un échec commercial et un « magnifique désastre » pour la critique.

« Je n’aime pas parler de Dune, c’est le film où j’ai vendu mon art », a déclaré David Lynch. « Je n’aurais pas dû accepter, au final c’est entièrement de ma faute. »

Mais le désaveu de Lynch n’est pas la seule anecdote absurde à émerger du tournage. Dans une récente interview, Patrick Stewart, qui partage l'affiche avec Kyle MacLachlan, Max von Sydow et Sting, a confié qu’à l’époque, il ignorait tout du chanteur de The Police :

« La musique n'a jamais occupé une place importante dans ma vie. Un jour, nous étions assis côte à côte et, pour engager la conversation, je lui ai demandé : “Alors, vous êtes musicien ? De quel instrument jouez-vous ?” Il a répondu : “De la basse.” Et j'ai dit : “Je me suis toujours demandé comment vous faisiez pour transporter un instrument aussi imposant.” Sting m'a alors très gentiment précisé : “Pas la contrebasse, la basse.” »

Mais le moment le plus surréaliste survint juste après :

« J’ai essayé de me rattraper en lui demandant : “Comment s’appelle votre groupe ?” Il a répondu : “The Police.” Et j’ai dit : “Ah, vous jouez dans la fanfare de la police ?” »

Même Sting a pris ses distances avec Dune au fil des ans :

« Je n’ai accepté de jouer dans ce film que grâce à David Lynch. Il n’y a pas d’autre raison. »

Entre univers fascinant, décors monumentaux et anecdotes surréalistes, Dune reste un chef-d’œuvre raté, mais un film culte pour tous les fans de science-fiction et de rock’n’roll.