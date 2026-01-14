Quand les pigeons défèquent sur Kings Of Leon en plein concert

À l’occasion du 44ᵉ anniversaire de Caleb Followill, revenons sur un des concerts les plus mémorables (et insolites) de Kings of Leon.

Le 23 juillet 2010, Kings of Leon se produisait au Verizon Amphitheatre de Maryland Heights (Missouri), et le groupe était loin d’imaginer ce qui l’attendait. Une bande de pigeons rôdait aux abords de la scène et arrosait de fientes les premières parties assurées par The Postelles et The Stills. Malgré ces vols perturbateurs, les membres de Kings of Leon décidèrent de monter sur scène. Après tout, ce n’était pas une bande de pigeons qui allait leur faire peur.

Alors que les volatiles poursuivaient leurs allers-retours au-dessus de la scène, les Américains entamèrent leur prestation par Closer, morceau d’ouverture de leur album Only by the Night. Ils enchaînèrent avec Crawl, le deuxième titre du disque, puis Taper Jean Girl, extrait de leur deuxième opus Aha Shake Heartbreak (2004).

Et là, c’est le drame : une fiente de pigeon atterrit dans la bouche du bassiste Jared Followill. Par mesure de sécurité et d’hygiène, Kings of Leon interrompit le concert et ne revint pas, au grand dam des spectateurs.

Après le concert, Nathan Followill (batterie) posta sur Twitter le message d’excuse suivant :

« Désolé St. Louis. Nous devions partir, un pigeon ayant chié dans la bouche de Jared. C’était trop insalubre pour jouer. Ne vous en prenez pas à Jared. C’est la faute de la salle. Vous aimez peut-être que l’on vous chie dessus mais nous, non. Désolé pour tous ceux qui ont fait beaucoup de kilomètres. »

Le porte-parole du management, Andy Mendelson, ajouta :

« Jared a été touché plusieurs fois durant les deux premières chansons. Sur la troisième chanson, quand il a été touché sur la joue et qu’un peu a atterri à côté de sa bouche, ils ne pouvaient plus continuer. Ce n’est pas simplement dégoûtant, il y a aussi un danger d’intoxication ».

Un incident rocambolesque qui reste dans les annales du rock et qui, en ce jour d’anniversaire, nous rappelle que la vie de Caleb Followill n’a jamais été dénuée de rebondissements inattendus… même quand ce sont des pigeons qui décident de semer le chaos sur scène.