Kings of Leon : Le concert au Zénith reporté en septembre et change de lieux !

Cette fois ça sera rendez-vous à l'Adidas Arena

C’est une mauvaise nouvelle que les fans attendaient sans l’espérer. Alors que Kings of Leon s’apprêtait à enflammer le Zénith de Paris le 10 juin 2025, leur grande tournée européenne vient tout juste d’être annulée… temporairement.

La raison ? Elle est aussi soudaine qu’inattendue. Le chanteur Caleb Followill s’est gravement blessé en se fracturant le talon, nécessitant une opération en urgence. Résultat : huit semaines de convalescence stricte sans aucun déplacement possible. C’est d’ailleurs sur le compte Instagram officiel du groupe que le frontman a pris la parole, visiblement affecté mais optimiste.

Heureusement, tout n’est pas perdu pour les fans parisiens. Le concert est reprogrammé au 3 septembre 2025, soit quelques semaines plus tard. Mais ce n’est pas tout : le groupe a également annoncé un changement de salle. Bye bye le Zénith, bonjour l’Adidas Arena ! Une décision qui offre une nouvelle configuration pour cette soirée qui s’annonce mémorable.

Bonne nouvelle pour les spectateurs : les billets achetés pour le Zénith restent valables dans leur catégorie correspondante pour la nouvelle date à l’Adidas Arena. Aucun besoin de les échanger, tout est prévu pour faciliter la transition.

En attendant de retrouver Caleb Followill et ses frères sur scène, on croise les doigts pour une guérison rapide et un retour en force de Kings of Leon. Le rendez-vous est pris pour septembre !