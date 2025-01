Kings Of Leon au Zénith de Paris en 2025 !

Rendez-vous le 10 juin 2025 !

Voici une nouvelle qui va ravir les fans du groupe ! Le quatuor de la famille Followill sera de passage à Paris au début de l'été 2025, 14 ans après leur dernier concert dans la capitale française. Une occasion exceptionnelle pour les amateurs de rock de vivre un moment inoubliable.

Les fans français pourront ainsi découvrir en live le dernier album du groupe, intitulé "Can We Please Have Fun", sorti en mai dernier. Avec des sonorités dynamiques et une énergie renouvelée, cet album promet de réchauffer l'atmosphère du Zénith. Mais pas de panique pour les nostalgiques : Caleb Followill et ses compagnons n’hésiteront pas à jouer leurs classiques emblématiques comme "Sex On Fire" et "Use Somebody", des morceaux qui ont marqué toute une génération.

Si vous voulez absolument arracher vos places pour cet événement exceptionnel, soyez à l'affût ! Les préventes commenceront le 31 janvier à 10h, suivies par l'ouverture officielle de la billetterie le 3 février à 10h. Compte tenu de l'engouement pour ce retour tant attendu, les places risquent de partir très rapidement.

Alors, préparez-vous à vivre une soirée légendaire en compagnie des Kings Of Leon ! Réservez la date et soyez prêts à vibrer au rythme de leur musique inégalée.