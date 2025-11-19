Kings Of Leon ont enregistré un morceau de Noël qui ne verra jamais le jour ?

Un morceau trop "Noël" à leur goût !

Les Kings Of Leon savent faire monter la tension, même quand il s’agit… d’un morceau de Noël. Le groupe de Nashville a récemment révélé avoir composé une chanson spécialement pour les fêtes, tout en prévenant qu’elle était peut-être trop festive pour être un jour dévoilée au public.

Un morceau “trop Noël” pour exister ?

Invités sur Radio X, Caleb Followill et son frère Jared ont levé le voile sur cette curieuse création.

« C’est possible », lâche d’abord Caleb Followill. « Une chanson a été écrite, mais elle est peut-être trop Noël ».

L’animateur Dan O’Connell, surpris, leur fait remarquer qu’il est difficile d’imaginer une chanson « trop typée Noël ». Mais Caleb, imperturbable, répond avec humour :

« Et pourtant… combien de clochettes peut-on mettre dans une chanson ? ».

On imagine déjà un son où les grelots prennent le pouvoir — peut-être trop pour le rock sudiste des Followill.

Le rock de Noël, une tradition assumée

Au cours de l’interview, Dan O’Connell mentionne que sa « chanson rock’n’roll préférée pour Noël » n’est autre que "I Wish It Was Christmas Today" de Julian Casablancas. Caleb précise alors que ce titre culte était à l’origine une composition de Jimmy Fallon, avant d’être repris par le chanteur des Strokes.

Une petite parenthèse qui montre que même les groupes les plus sérieux savent apprécier la magie du rock festif.

Un retour en force avec EP #2

Cette confidence arrive alors que les Kings Of Leon connaissent une nouvelle dynamique. Vingt ans après leur tout premier EP, ils ont sorti en 2025 un disque au titre aussi simple que symbolique : EP #2.

Un clin d’œil à leurs débuts et une manière de rappeler qu'après deux décennies de carrière, ils n’ont rien perdu de leur énergie brute.

Paris, en mode incendie

Et cette énergie, ils l’ont prouvée récemment. En septembre dernier, les Kings Of Leon ont littéralement enflammé l’Adidas Arena de Paris, offrant un show puissant, carré et incandescent, salué par les fans comme par la presse. Une performance qui montre bien que le groupe reste une valeur sûre du rock américain moderne.

Une chanson qui restera dans l’ombre ?

Alors, ce morceau de Noël verra-t-il un jour le jour ? Rien n’est moins sûr. Peut-être est-il condamné à rester dans les archives secrètes du groupe, noyé sous les grelots et les clochettes.

Ou peut-être décideront-ils de nous l’offrir un hiver, histoire de secouer les playlists de fin d’année.

En attendant, une chose est sûre : les Kings Of Leon continuent de surprendre, même quand ils parlent sapins et guirlandes.