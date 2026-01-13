The Verve : Le permis de conduire de Richard Ashcroft est suspendu pendant 6 mois !

Le rockeur anglais aurait dépassé la limite de vitesse de 8 miles par heure.

Le rock britannique vient de perdre un peu de vitesse… au sens littéral. Richard Ashcroft, figure emblématique de The Verve, s’est vu infliger une suspension de permis de conduire de six mois après un nouvel excès de vitesse constaté au Royaume-Uni.

L’ancien leader de Bittersweet Symphony a été arrêté pour avoir dépassé la limitation de vitesse de plus de 13 km/h sur une portion inclinée de l’autoroute M4 à Brentford, où la vitesse est strictement limitée à 64 km/h. L’infraction remonte à février de l’année précédente, mais le verdict est tombé récemment.

Le jugement a été prononcé le 7 janvier 2026 par le tribunal de première instance de Lavender Hill, à Londres. Résultat : six mois sans permis et une amende salée de 2 755 £ pour le rockeur britannique.

Un passif déjà chargé

Ce nouvel incident n’est cependant pas un coup d’essai. Richard Ashcroft traînait déjà un lourd passif avec la justice routière. Entre 2022 et 2024, il avait accumulé neuf points sur son permis à la suite de trois excès de vitesse distincts.

Pour cette dernière infraction, trois points supplémentaires lui ont été retirés, déclenchant automatiquement la suspension de son permis pour six mois, conformément à la législation britannique.

Une audience sans le principal concerné

Lors de l’audience du 7 janvier, le chanteur était absent, une situation justifiée par son avocat, Conal Bailie, qui a évoqué une injonction préalable obligatoire empêchant sa présence au tribunal.

Ashcroft a toutefois plaidé coupable d’un seul excès de vitesse.

Le juge de district Daniel Benjamin n’a pas mâché ses mots, estimant que le comportement du musicien avait mis en danger la vie des autres usagers de la route.

Rock’n’roll… mais pas au volant

Icône de la Britpop, poète maudit du rock anglais, Richard Ashcroft rappelle malgré lui que même les légendes ne sont pas au-dessus des lois. Si la route lui est temporairement interdite, rien n’indique pour autant un coup d’arrêt musical. Reste à savoir si cette mésaventure inspirera un futur texte… à pied cette fois.