23 novembre 1981 : For Those About to Rock We Salute You d'AC/DC fête ses 34 ans ! Retour sur un classique mis dans l'ombre par Back in Black

Le 23 novembre 1981, le monde du hard rock voyait la sortie d’un album qui allait marquer l’histoire du genre : For Those About to Rock We Salute You d’AC/DC. Bien que souvent éclipsé par le monumental Back in Black sorti l’année précédente, ce classique mérite qu’on s’y attarde.

Avec cet album, AC/DC confirme son statut de groupe capable de remplir des stades à travers le monde. Le son est plus puissant et plus théâtral que jamais, avec les riffs tranchants d’Angus Young, la voix emblématique de Brian Johnson et la section rythmique de Malcolm Young et Phil Rudd qui fait vibrer les fondations du rock.

Le morceau éponyme, “For Those About to Rock (We Salute You)”, reste un hymne indétrônable, porté par le fracas des canons sur scène. Des titres comme “Let’s Get It Up” ou “Inject the Venom” montrent l’énergie brute et l’efficacité qui ont fait la renommée du groupe, même si l’album comporte moins de tubes immédiats que son prédécesseur.

Malgré une production plus polie, certains fans regrettent un léger manque de rugosité, mais la puissance et la cohérence de l’album en font un incontournable. Cet opus est également le dernier à inclure Phil Rudd à la batterie avant son départ, ajoutant une dimension historique à sa valeur pour les amateurs de rock.

Aujourd’hui, 34 ans plus tard, For Those About to Rock We Salute You reste un témoignage de l’énergie et de la maîtrise d’AC/DC, un album qui mérite d’être réécouté et célébré. Alors, haussez le volume et laissez les riffs de ce classique vous transporter dans l’univers explosif du hard rock des années 80.