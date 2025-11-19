Three Days Grace devient le groupe rock le plus récompensé par la RIAA en 2025 !

Un bel accomplissement pour un groupe qui a été connu sur le tard !

Le 18 novembre, la Recording Industry Association of America (RIAA) a frappé un grand coup : une pluie de certifications est tombée sur Three Days Grace, confirmant une fois encore l’héritage massif du groupe canadien dans le paysage rock moderne.

À l’ère du streaming, ce « rattrapage comptable » est devenu courant, mais rarement avec une telle ampleur. Résultat : la discographie du groupe, vieille parfois de deux décennies, continue de tourner en boucle et de toucher de nouvelles générations.

Une avalanche de certifications historiques

En un seul jour, pas moins de cinq albums ont obtenu de nouvelles certifications, tandis que 22 singles ont été attribués ou rehaussés au statut or ou platine.

Sur leurs réseaux, le groupe a partagé la nouvelle avec une fierté non dissimulée :

“Trop fiers de vous annoncer qu’on est officiellement le groupe rock le plus certifié par la RIAA en 2025 !”

Et difficile de leur donner tort : peu de formations rock contemporaines peuvent se targuer d’un tel palmarès.

Des tubes qui traversent les époques

Certains titres phares ont littéralement explosé les compteurs.

Le morceau iconique I Hate Everything About You cumule désormais 9 disques de platine, un chiffre hallucinant pour un premier single sorti en 2003.

Juste derrière, l’incontournable Animal I Have Become compte 8 disques de platine.

D’autres titres majeurs comme Never Too Late, Riot, Pain ou Break continuent également d’accumuler les certifications. Une preuve supplémentaire que le groupe reste l’une des voix les plus solides et constantes de la scène rock alternative.

Des albums emblématiques encore au sommet

Côté albums, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Le classique One-X atteint désormais les 5x platine, confirmant son statut d’album culte pour toute une génération de fans.

De son côté, Life Starts Now grimpe à 4x platine, consolidant la période ultra-prolifique de Three Days Grace à la fin des années 2000.

Une consécration historique

Avec ce flot de distinctions, Three Days Grace devient officiellement le groupe rock le plus certifié par la RIAA en 2025.

Une reconnaissance qui valide plus de vingt ans de carrière, une résilience artistique remarquable et une capacité rare à créer des morceaux qui traversent les modes sans jamais perdre de leur impact.

Un exploit colossal pour un groupe qui continue, encore aujourd’hui, de faire vibrer les playlists rock du monde entier.