Pour les 40 ans du Live Aid, Freddie Mercury est honoré en pièce royale

Quarante ans après le Live Aid, l’aura de Freddie Mercury continue de briller avec la même intensité que lors de son entrée en scène à Wembley, ce 13 juillet 1985. Pour célébrer cet anniversaire historique, le Royal Mint — l’atelier monétaire officiel du Royaume-Uni — dévoile une pièce commémorative rendant hommage au frontman légendaire de Queen.

Une création à l’image d’un artiste hors norme

Cette nouvelle pièce s’inscrit dans la collection que le Royal Mint consacre aux icônes de la musique britannique. Son design reprend un portrait finement gravé de Freddie Mercury, accompagné de sa signature, comme un clin d'œil à l’héritage immortel qu’il a laissé à la scène rock mondiale.

Le bord de la pièce est orné d’un motif argenté inspiré de la célèbre ceinture portée par Mercury lors de sa performance mythique au Live Aid. Un autre détail graphique rend hommage à l’amplitude exceptionnelle de sa voix, souvent estimée à près de quatre octaves, rappelant la puissance de son chant et sa capacité à captiver des stades entiers.

Une charge émotionnelle portée par sa sœur

Au-delà de son aspect artistique, cette pièce porte une dimension profondément personnelle : c’est Kashmira Bulsara, la sœur de Freddie Mercury, qui a frappé la toute première édition.

Elle confie que son frère, disparu trop tôt, n’a jamais pu recevoir de distinction royale malgré son impact colossal dans l’histoire de la musique. Voir son visage gravé par une institution officielle constitue pour elle une forme de reconnaissance « merveilleuse et très appropriée ».

Selon Kashmira, le Royal Mint a capté « sa pose la plus iconique », celle que des millions de fans reconnaissent instantanément : le poing levé, la silhouette ancrée dans la légende et la voix prête à embraser le monde.

Un héritage vivant, de Wembley à Londres

L’hommage ne s’arrête pas à cette pièce. À Londres, Freddie Mercury possède également un jardin dédié, un lieu de recueillement et de célébration où les fans du monde entier se rassemblent pour honorer sa mémoire. Ce jardin, discret mais vibrant, témoigne de l’amour toujours intact pour l’artiste, quatre décennies après son moment de gloire au Live Aid.

Une reconnaissance qui résonne encore

À l’occasion des 40 ans du Live Aid, cette pièce royale apparaît comme un symbole fort : celui d’un artiste qui n’a jamais cessé de rassembler, d’inspirer et de bouleverser. Freddie Mercury ne reçoit peut-être que maintenant une reconnaissance officielle, mais son influence, elle, n’a jamais eu besoin d’être validée. Elle vit dans chaque note, chaque voix qui s’élève, chaque poing levé vers le ciel.

Freddie continue de régner — et cette fois, même la monnaie britannique le confirme.