Selon une étude britannique, aller à un concert est mieux que d'avoir des relations sexuelles !

Selon le rapport Living For Life, les événements en direct sont l'expérience la plus recherchée par les gens.

L’expérience de la musique en direct n’a jamais été aussi centrale dans nos vies. Pour des générations entières, elle est devenue un rituel, un moteur d’émotions et même une source d’inspiration pour les artistes eux-mêmes. Dans un monde dominé par les plateformes de streaming, où chaque jour des milliers de nouveautés débarquent, l’attention se déplace inexorablement vers les concerts et la scène live. Désormais, tout le monde est en quête de l’expérience idéale.

Et ce n’est pas qu’une impression : selon le rapport britannique « Vivre pour la vie », qui s’appuie sur l’analyse de 40 000 personnes dans 15 pays, les concerts seraient aujourd’hui le divertissement préféré du public. Ils dépassent le cinéma, le sport et toutes les autres sorties culturelles. « C’est un phénomène mondial. Les gens font la queue pendant des jours, traversent les continents et organisent leur vie en fonction du calendrier des concerts », souligne l’étude.

Mais le chiffre qui fait le plus parler est sans doute celui-ci : 70 % des personnes interrogées considèrent que aller à un concert est une expérience plus enrichissante que le sexe. Provocateur ? Évidemment. Mais révélateur d’une tendance profonde dans notre société ultra-numérisée : les individus préfèrent de plus en plus investir dans des expériences plutôt que dans des objets.

« Dans un monde d’algorithmes, la musique live est un antidote : c’est l’expérience partagée la plus intensément émotionnelle qui soit », cite le rapport en s'appuyant sur les propos des plus grands promoteurs internationaux.

Et les chiffres confirment cette dynamique. La musique live n’est plus seulement un secteur en pleine expansion : elle façonne l’économie, influence les stratégies des marques et redéfinit la culture contemporaine en temps réel. « Elle est le cœur battant du divertissement mondial », assure l’étude.

Autre statistique impressionnante : plus de 130 millions de personnes ont acheté des billets de concert en 2025. Pas une lubie, pas une vague passagère : « il ne s’agit pas d’une mode, mais d’une réinitialisation totale qui transforme la manière dont les gens passent leur temps, construisent leur identité, interagissent et partagent leurs histoires. »

Une chose est sûre : dans un monde où tout va vite, la chaleur d’un public, les vibrations d’une basse et la communion autour d’un artiste semblent offrir une intensité que même les plaisirs les plus intimes ne parviennent plus à égaler.