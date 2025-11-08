Les pires noms de groupe avant qu’ils ne deviennent célèbres !

Avant de remplir des stades ou d’empiler les disques de platine, certains groupes mythiques ont commencé avec des noms… Franchement ratés. Voici lesquels !

Coldplay : ex-Starfish

Avant de devenir l’un des groupes les plus populaires du monde, Coldplay s’appelait… Starfish. Oui, “l’étoile de mer”. Pas vraiment le nom qui fait vibrer un stade.

Heureusement, Chris Martin et sa bande ont finalement adopté “Coldplay”, un nom plus sobre et poétique. Le reste appartient à l’histoire.

Nirvana : ex-Fecal Matter

Avant d’atteindre le Nirvana, Kurt Cobain et Krist Novoselic avaient opté pour un nom beaucoup moins spirituel : Fecal Matter (“matière fécale”). Une provocation punk typique des débuts, mais difficile d’imaginer un tel nom sur une affiche de festival mondial…

Green Day : ex-Sweet Children

Les Californiens de Green Day s’appelaient à l’origine Sweet Children. Problème : ils ne ressemblaient plus vraiment à des enfants sages.

Ils ont finalement choisi “Green Day”, une expression d’argot pour désigner une journée passée à fumer - beaucoup plus rock.

The Beatles : ex-Silver Beetles

Avant de révolutionner la musique, John Lennon et Paul McCartney se produisaient sous le nom de The Silver Beetles. Le groupe finira par raccourcir en The Beatles, jeu de mots entre “beetle” (scarabée) et “beat” (rythme). Simple et efficace !

Linkin Park : ex-Xero

Le groupe de Chester Bennington s’appelait d’abord Xero, puis Hybrid Theory, avant de se fixer sur Linkin Park.

Fun fact : ils ont modifié l’orthographe du “Lincoln Park” original, simplement parce que le nom de domaine était déjà pris. Comme quoi, le hasard fait bien les choses.

Red Hot Chili Peppers : ex-Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem

Oui, c’était vraiment leur nom (très long) de départ. Heureusement, Anthony Kiedis et ses potes ont eu la sagesse de raccourcir à Red Hot Chili Peppers. Un nom qui pique, qui claque, et qui colle parfaitement à leur énergie.

