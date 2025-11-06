Dave Navarro tacle les Red Hot Chili Peppers : "J’étais dans un groupe de reprises avec le vrai groupe"

Le guitariste mythique de Jane's Addiction revient sur son passage difficile avec le groupe.

Si Dave Navarro est avant tout connu comme le guitariste mythique de Jane’s Addiction, le musicien a aussi connu un passage aussi bref que chaotique au sein des Red Hot Chili Peppers. Une période qu’il évoque aujourd’hui sans détour — et sans ménagement — lors d’une interview accordée à Guitar World.

À l’époque, Navarro arrive dans un contexte difficile : il succède à John Frusciante, le guitariste emblématique du groupe, dont le départ a laissé un vide immense aussi bien artistiquement qu’émotionnellement. « Quelle que soit la magie que John apportait aux Chili Peppers, je n’avais pas ce style de magie », confie-t-il humblement. Une déclaration honnête… avant que le ton ne se durcisse.

Car Dave Navarro n’hésite pas à tacler ses anciens camarades :

« La meilleure façon de le décrire, c’est que j’étais dans un groupe de reprises avec le vrai groupe. »

Une phrase lourde de sens, qui traduit parfaitement le sentiment d’isolement qu’il a pu ressentir. Il ajoute même, avec une pointe d’ironie :

« J’étais un gothique dans un groupe de funk. »

Cette expérience au sein des Red Hot Chili Peppers aura donc été marquée par un décalage profond, aussi bien musical que personnel. Le guitariste reconnaît également avoir été la cible d’une partie des fans, qui ne lui ont jamais pardonné d’avoir pris la place de Frusciante :

« Il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des fans parce que je remplaçais John. J’ai toujours trouvé bizarre que tout cela soit dirigé contre moi. Je me disais : ‘Si vous n’aimez pas que je sois là, vous pouvez leur en vouloir à eux. Je ne me suis pas imposé, ils m’ont demandé et j’ai répondu “oui”.’ »

Entre altercations sur scène, séparation récente et rancunes du passé, Dave Navarro semble aujourd’hui faire la paix avec lui-même, tout en gardant une lucidité désarmante sur cette période. Une page rock remplie d’électricité, de tension et d’honnêteté brute — comme seul Navarro sait en écrire.