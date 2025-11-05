Metallica : Des fans dérapent et sont arrêtés en plein concert !

Et cela se passe en Australie !

Et bien, ça commence à faire beaucoup en quelques jours pour des concerts en Australie ! Après le 31 octobre, où un jet de fumigène avait déjà provoqué un débordement lors du concert d’Oasis, c’est cette fois dans une ambiance métal que les choses ont dérapé à Perth. Le groupe Metallica jouait à guichets fermés quand deux spectateurs ont décidé de pousser le rock’n’roll un peu trop loin…

Pendant l’interprétation du mythique "One", deux fans ont escaladé une tour centrale située à l’intérieur de l’Optus Stadium, semant la panique chez la sécurité et les spectateurs. Rapidement repérés, ils ont été arrêtés et inculpés pour intrusion.

Selon News.com.au, un porte-parole de la police d’Australie occidentale a déclaré :

"Il sera allégué que les hommes ont grimpé sur la tour centrale à l'intérieur du stade lors du concert de Metallica."

Si l’esprit rebelle fait partie de l’ADN du rock, il y a des limites à ne pas franchir — surtout quand la sécurité de milliers de personnes est en jeu. On ne leur reprochera pas d’avoir voulu vivre le moment à fond, mais cette fois, les fans de Metallica ont un peu trop pris le sens du mot "électrisant" au pied de la lettre.