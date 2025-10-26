Depeche Mode de retour mais cette fois dans la musique !

Avec un nouveau single, un album live et la version physique de leur film !

Après une tournée mondiale triomphale et un hommage cinématographique poignant à la mortalité, Depeche Mode revient là où tout a commencé : dans la musique. Le légendaire duo formé par Dave Gahan et Martin Gore vient de dévoiler un tout nouveau single, « In The End (From The Memento Mori Sessions) », un titre inédit issu des sessions d’enregistrement de leur dernier album studio « Memento Mori » (2023).

Mais ce n’est pas tout : le 5 décembre, le groupe culte sortira un coffret événement intitulé « DEPECHE MODE: M », disponible en versions 2 DVD ou 2 Blu-ray, accompagné d’un album live 2 CD baptisé « MEMENTO MORI: MEXICO CITY ». Ce coffret, véritable trésor pour les fans, sera aussi décliné en 2 CD et 4 LP dans trois coloris différents.

Le premier DVD/Blu-ray, « DEPECHE MODE: M », est un film réalisé par le cinéaste mexicain Fernando Frías, connu pour son œuvre multi-récompensée « I'm No Longer Here ». Le réalisateur mêle ici performances live, images d’archives et symbolisme mexicain autour du thème universel de la mort. Ce long-métrage explore le lien profond entre la musique de Depeche Mode et la condition humaine, tout en plongeant dans la culture mexicaine qui célèbre la mort comme une continuité, et non une fin.

Le second DVD/Blu-ray, « MEMENTO MORI: MEXICO CITY », restitue le concert monumental du groupe filmé sur trois nuits au Foro Sol de Mexico, devant plus de 200 000 spectateurs. Capturant l’énergie brute et la ferveur du public, ce film témoigne de la puissance intacte de Depeche Mode sur scène.

Le coffret comprend également deux CD avec plus de deux heures de musique live, ainsi que quatre titres inédits issus des sessions de « Memento Mori » : « Survive », « Life 2.0 », « Give Yourself To Me » et « In The End ». Ce dernier a d’ailleurs été dévoilé en avant-première lors du Festival du film de Tribeca en juin 2025, où il a immédiatement captivé le public.

Pour les collectionneurs, l’album live « MEMENTO MORI: MEXICO CITY » sera également disponible séparément en formats 2 CD et 4 LP, accompagnés de photos exclusives des concerts.

Avec plus de 3 millions de spectateurs et 112 concerts à travers le monde, la tournée mondiale Memento Mori a marqué un tournant dans la carrière du groupe. Depeche Mode, désormais orphelin d’Andy Fletcher, continue de transformer la douleur en art, la nostalgie en énergie, et la mort en lumière.

Et avec « In The End », Dave Gahan et Martin Gore rappellent qu’au bout du chemin, malgré tout, il reste la musique — éternelle, vibrante, et profondément humaine.