Depeche Mode, bientôt de retour au cinéma ? Dave Gahan et Martin Gore se confient !

Un film ambitieux, qui retrace leurs performance live à Mexico et qui promet de nombreuses surprises !

"M", le film qui célèbre Depeche Mode et la culture mexicaine

C'est un projet ambitieux, et à la hauteur de la légende du groupe, dans lequel Dave Gahan et Martin Gore se sont lancés. En 2023 et en 2024, les musiciens se sont produits à Mexico, ville de cœur du groupe, où leur tournée Memento Mori a été présentée lors de trois concerts réunissant plus de 200 000 personnes au stade Foro Sol. Des souvenirs indélébiles, que Dave Gahan et Martin Gore ne comptent pas diffuser dans un simple diaporama sur Instagram, ou dans une vidéo sur Youtube. Non, le duo iconique rêve bien plus grand, et a fait appel au cinéaste mexicain primé Fernando Frias pour mettre en lumière ces images.

Baptisé "M", le film mêlera des prises de vue spectaculaires filmés lors de ces trois concerts grandioses, mais aussi des images d'archives et des interviews. Plus qu'un film de tournée, "M" se veut bien plus immersif, entre documentaire et poésie, décrit comme "un profond voyage musical".

Car oui, en embauchant un réalisateur avec une vraie vision, et déjà salué pour son film "I'm No Longer Here", qui a gagné de nombreux prix au Mexique, le groupe veut lier l'univers sombre et introspectif de l'album Memento Mori à la symbolique puissante de la mort dans la culture mexicaine, jugée différemment qu'en Occident. Cette approche inédite de la musique rappelle à quel point Depeche Mode réussit à toucher le monde entier, et surtout, le lien singulier qui lie le groupe à son public depuis plus de quarante ans.

Si pour le moment, M n'a pas encore de date de sortie annoncée, de nouvelles informations sur le film devraient bientôt être dévoilées...